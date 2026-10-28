Desmentido con exabrupto

Y hablando de Cuauhtémoc Blanco, nos platicaron que el diputado y exfutbolista volvió a exhibir su repertorio de insultos cuando reporteros le pidieron que aclarara la presunta detención de su esposa, Natalia Rezende, en Estados Unidos, por llevar, según versiones, una importante suma de dinero en efectivo. Dicen que hubiera estado bien que el legislador morenista se limitara a negar lo ocurrido y precisar que su pareja está en casa, pero no pudo evitar ser él y acompañó la respuesta con un “no empiecen a chingar”. Después atribuyó la información a ataques políticos, aunque reconoció que no sabría decir quién está detrás. Aun cuando el también exgobernador de Morelos está en su derecho de negar y exigir rigor sobre lo que se publica, nos advierten, agredir verbalmente a representantes de los medios de comunicación no aporta pruebas ni despeja dudas. Para alguien que asegura estar tranquilo, vaya manera de demostrarlo. Uf.