La ética puede esperar

Cuentan que, con dos años de Legislatura a cuestas, el Comité de Ética de San Lázaro volvió a reunirse, pero tampoco hay que apresurarse: su presidente, el morenista Jaime Humberto Pérez Bernabé, declaró un receso sin fecha para volver a sesionar. ¿Qué tal? Nos cuentan que por lo pronto quedó pendiente revisar la queja de MC contra el priista Carlos Gutiérrez Mancilla por el encontronazo con Jorge Álvarez Máynez, que terminó con agua sucia sobre el emblema naranja. Pérez Bernabé explicó que el trámite arrancará la próxima semana y que hay que cuidar los plazos, incluido el descanso de Todos los Santos. Pero nos recuerdan que hay otros pendientes por aclarar: desde noviembre de 2025 fue turnada al comité una queja de la petista Martha Aracely Cruz contra Cuauhtémoc Blanco, por presunto acoso y violencia sexual. ¿En qué quedó? Porque expedientes hay; lo que falta conocer son los resultados, nos aseguran.