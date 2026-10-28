Gobierno va por plan emergente para el IMSS; 12 acciones en 120 días

La mandataria federal y el director del instituto, ayer, en conferencia de prensa.

El Gobierno federal invertirá más de 11 mil millones de pesos para un plan integral con el que atenderá las necesidades que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un plazo de 120 días, dentro del que se contemplan mejoras laborales al personal, adquisiciones de equipo e insumos, así como una estrategia para abatir el rezago quirúrgico.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que este plan consta de 12 puntos que habrán de concretarse en un plazo de tres meses y destacó que su elaboración partió de un análisis exhaustivo realizado junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Estas 12 acciones que ha venido trabajando. Es un grupo de trabajo que se hizo apoyando al IMSS, con Secretaría de Hacienda y otro equipo, para ahorrar en ciertas áreas y dedicar esos recursos completos al aumento salarial, las contrataciones, y compra de equipo y otros temas.

“Tiene que ver con el aumento salarial, la contratación, compra de equipos, que ya se venía haciendo, pero se va a fortalecer. Son 12 puntos, 12 acciones muy concretas, que el objetivo es que se lleven a cabo en los próximos 120 días”, dijo.

El Dato: Desde 2019 se han construido 20 hospitales y 19 más están en obra; además, se rehabilitaron cerca de 900 quirófanos y se abrieron turnos de fin de semana, dijo el titular del IMSS.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, detalló que el primero de estos ejes es el incremento salarial del ocho por ciento para el personal de salud, que se acordó en diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Adicionalmente se basificará a 10 mil 939 trabajadores entre octubre y noviembre de este año y se contratará a dos mil 500 médicos especialistas.

Para las adquisiciones se contemplan 100 equipos médicos de alta tecnología; dos mil 917 equipos médicos para servicio; 18 mil 16 camillas y camas nuevas, así como servicios para instalaciones y mantenimiento permanente.

Se tiene planeado traer una “diferencia gigantesca” con el plan de modernización para tener un registro en tiempo real de los insumos que se utilizan y que hacen falta, lo que además, permitirá que las enfermeras dejen de invertir tiempo en llenado de registros manuales y así ganen tiempo para atender a los pacientes.

Asimismo, se buscará garantizar el surtimiento completo de medicamentos en farmacia, con la modernización en almacenes. En cuanto al rezago quirúrgico, el plan es realizar 31 mil 700 cirugías en jornadas y fin de semana, para lo cual se invertirán 870.9 millones de pesos, y se harán llamadas a los pacientes para que acudan a su procedimiento médico.

Entre las intervenciones se planean 11 mil 305 de catarata; siete mil 44 de vesícula; cinco mil 893 de prótesis de rodilla; tres mil 744 de hernia; mil 481 de retiro de matriz y mil 311 de prótesis de cadera. Otro punto es que no habrá cierre de agenda de consultas de especialidad por fin de año, como venía ocurriendo anteriormente.

El último punto, y el más importante dijo, es el fortalecimiento de las unidades de urgencias, en donde destacó la habilitación de un apartado dentro de la aplicación digital del IMSS para que las familias puedan estar enteradas de su paciente en tiempo real. Además, se acondicionarán las salas de espera para garantizar la conectividad de las familias que allí esperan a su ser querido.

Para todo esto, la inversión estimada es de 11 mil 745 millones de pesos, que se harán con los nuevos esquemas de contratación previstos en la Ley de Adquisiciones para hacer las compras de manera fragmentada o parcial, explicó el director.

“La optimización de estos espacios, la contratación de este personal, evitará lo que puede ocurrir en una delegación, de tener que plantear la subrogación de servicios, la subrogación con públicos, pero también con privados. Eso se acaba con esta optimización directamente con la prestación directa por parte del IMSS. Además, de muchos de los servicios de digitalización que van a permitir recortar tiempos. Las ventanillas que se están haciendo en otros trámites y servicios”, dijo.

ACLARA AJUSTES. En un tema paralelo, el director general del IMSS explicó que la restricción a la Modalidad 40 fue para atajar a empresas que facilitaron las condiciones para que los pensionados cometieran fraudes y así incrementaran la pensión que reciben al retirarse de la vida laboral. Reiteró que esta forma pensionaria no desaparecerá y que quienes la contrataron con anterioridad a la modificación que se decretó, mantendrán las mismas condiciones.

Entre los hallazgos de las irregularidades señaló que se encontraron empresas o gestores que prestaban dinero a las personas para que éstas pagaran con dichos recursos los periodos de cotización contratados para crecer su pensión, por lo que, en otras palabras, el erario era el que cargaba con el pago de dichas deudas.

“¿Qué significa eso? Pues, que no es ahorro para el retiro, eso significa: es un crédito que termina pagando el Estado mexicano. Son cosas distintas”, dijo.

Al consultarle si esa actividad cae en la ilegalidad, dijo que está en el límite. Añadió que a la fecha se tienen 115 denuncias de esta modalidad de financiamiento.

Programa emergente

Las acciones que se pondrán enmarcha para mejorar el servicio.

Incremento salarial del 8% (4% a sueldo base y 4% en ayuda de renta); una inversión adicional de 5,229.4 mdp.

Basificación, entre octubre-noviembre, de 10,939 trabajadores, con una inversión de 3,140 mdp.

Contratación expedita de 2,500 médicos especialistas en los turnos donde se necesita, con una inversión de 801 mdp.

Compra de 100 equipos médicos de alta tecnología: 3 aceleradores lineales, 4 resonancias magnéticas, 26 tomógrafos y 67 mastógrafos.

Adquisición de 2,917 equipos médicos para cada servicio (máquinas de anestesia, rayos X, ultrasonidos, monitores de signos vitales) y envío a mantenimiento de 4,756 máquinas.

Asignar 18 mil 16 camillas y camas nuevas en urgencias y hospitalización.

Programa de mantenimiento emergente y permanente de instalaciones (sistemas de enfriamiento, aires acondicionados, equipos de lavado, casas de máquinas y elevadores).

Garantizar insumos en cada piso: instalarán 1,900 equipos de cómputo para realizar recetas colectivas, para digitalizar y simplificar los servicios.

Modernización de almacenes y distribución de medicamentos; ordenamiento y automatización de almacenes.

Programa para abatir el rezago quirúrgico: 31 mil 700 cirugías en jornadas y fines de semana.

Citas de consulta de especialidad sin cierre de agenda por fin de año.

Fortalecimiento de urgencias: contratación de personal, 48 módulos de trato digno, e información a familiares con la app IMSS Digital.

Insisten empleados en salir a marcha nacional

| Por Claudia Arellano |

Trabajadores del IMSS solicitarán la intermediación del Senado para instalar una mesa de diálogo con las autoridades, ante la falta de respuesta institucional a sus demandas laborales y de mejora en los servicios médicos.

El movimiento confirmó que este viernes 30 de octubre realizará una movilización nacional para reiterar sus exigencias laborales y de mejora de los servicios médicos. En la Ciudad de México están previstos dos contingentes: el primero partirá a las 10:00 horas desde Paseo de la Reforma, y el segundo saldrá a las 16:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Durante la denominada “Mañanera de la resistencia IMSS”, Rafael Soto, enfermero y vocero del movimiento, respaldó la propuesta de la presidencia de la Cámara alta de abrir un canal legislativo para abordar la crisis que, aseguran, enfrenta el instituto, y convoque al director del instituto, Zoé Robledo, para revisar las condiciones laborales y operativas de la institución.

Los trabajadores buscan que la intermediación del Senado permita avanzar en una agenda que incluye la renuncia de Rafael Olivos, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS); un incremento salarial de 10 por ciento; la cobertura de plazas vacantes; el abastecimiento de insumos médicos; el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, y la revisión del régimen de jubilaciones y pensiones.

80 Mil firmas suman para pedir el cambio de dirigencia sindical

El movimiento también cuestionó la propuesta de 12 puntos de reestructuración del IMSS expuesta por su director, Zoé Robledo. Aunque dijeron estar dispuestos a escuchar el planteamiento, advirtieron que cualquier diagnóstico o programa de transformación debe incorporar la experiencia de quienes trabajan cotidianamente en las unidades médicas y contar con recursos presupuestales suficientes.