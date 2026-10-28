El pulso contra Olivos

Dicen que al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos, el aumento salarial a personal del IMSS no le alcanzó para cerrar el frente de inconformidad contra su liderazgo. Y es que parte de la base que encabeza asegura que ya reunió unas 80 mil firmas para impulsar su salida, además del anuncio de una movilización nacional para el próximo 30 de octubre, seguida de una asamblea al día siguiente. Nos explican quienes siguen de cerca las demandas que estas acciones programadas van más allá del bolsillo, pues afirman que tienen la consigna de recuperar su organización sindical. Ahora buscan formar comités en las unidades médicas y reunir representantes para un congreso extraordinario que remueva a la dirigencia. Todo ello acompañado de una estela de denuncias de amenazas y acoso laboral alrededor de Olivos. Nos hacen ver que mientras el Gobierno federal avanza con un plan para atender las carencias del Instituto, al líder sindical todavía no le da para explicar cómo piensa recomponer la relación con sus representados. Ahí el dato.