Merecido coscorrón 

Y fue el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, el que se vio, como se dicen en estos casos, en la penosa necesidad de jalarle las orejas a los legisladores faltistas de su bancada. Y es que resulta que en una reunión de plano les reprochó que para qué se quieren reelegir si no van a las sesiones o se salen de éstas antes de concluir o de votar. “Es que a mí no me gusta llamar la atención, porque, de verdad, ya estamos bastante grandecitos. ¿Saben cuántos faltaron el miércoles? 46. O sea, ¿para qué quieren volver a ser diputados? De esos 46, 30 se quieren reelegir, ¿para qué? ¿Cómo justifico que se fueron y no votaron? Son dos días a la semana, dos días, martes y miércoles lo que les pido. Les pido que por favor no fallen, cambien su avión, váyanse otro día, pero quédense martes y miércoles, o hay otra cosa más importante para nosotros que estar aquí”. Ahí el regaño al kínder, perdón, a la bancada morenista.