México fortalece producción lechera para avanzar hacia la soberanía alimentaria: Ulises Mejía Haro

El subsecretario de Agricultura, Ulises Mejía Haro, señaló que la iniciativa busca consolidar la soberanía alimentaria y reducir la importación de lácteos.

El Gobierno de México inició una estrategia nacional para elevar la producción de leche y reducir gradualmente las importaciones de lácteos, estableciendo una meta de 15 mil millones de litros al año.

El anuncio tuvo lugar en Torreón, Coahuila, en el marco del Segundo Encuentro Nacional Lechero 2026, donde autoridades federales y estatales detallaron las medidas orientadas a fortalecer la economía de los pequeños y medianos ganaderos del país.

El subsecretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), Ulises Mejía Haro, explicó que la iniciativa atiende la prioridad establecida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de consolidar la soberanía alimentaria mexicana y proteger al sector rural.

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Diseñada bajo la conducción de la secretaria Columba López Gutiérrez, la estrategia abarca de forma integral la cadena productiva, desde la extracción del lácteo en los establos hasta su procesamiento industrial y comercialización en los mercados locales.

Para alcanzar la meta fijada, la dependencia federal implementará programas de tecnificación del campo, control de sanidad animal, acceso a financiamiento accesible y capacitación constante para elevar el rendimiento por vaca productora.

El Gobierno de México inició una estrategia nacional para elevar la producción de leche y establecer una meta de 15 mil millones de litros al año. ı Foto: Especial.

“El desafío no consiste únicamente en producir más leche, sino en lograr que el crecimiento del sector se traduce en mejores ingresos para quienes trabajan diariamente en el campo”, afirmó el subsecretario Mejía Haro ante los ganaderos.

De manera complementaria, el programa Leche para el Bienestar articulará la compra de la producción nacional con la red de abasto social, asegurando precios estables para las familias del sector pecuario y alimento nutritivo a bajo costo.

En el diálogo intervinieron representantes del sector agropecuario, entre ellos Ricardo Valdés Quintanilla, titular de la Asociación Mexicana de Productores de Leche (AMLAC), y Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

Asimismo, acudieron funcionarios de la Secretaría de Economía (SE) y del Gobierno de Coahuila, entidad con un rol histórico clave en la ganadería lechera gracias al desarrollo de la cuenca productiva en la Comarca Lagunera.

Esta política pública de largo plazo busca estabilizar la oferta nacional de lácteos, elevar la competitividad pecuaria e impulsar el valor agregado directo en las comunidades agropecuarias de todo el país.

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JVR