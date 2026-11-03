Gobierno de CDMX recupera 400 hectáreas de suelo de conservación

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó este martes que tras sus primeros dos años de Gobierno, ya se han recuperado alrededor de 400 hectáreas en suelo de conservación, labor en la que también ha intervenido la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

“Tenemos un gran trabajo, tenemos un gabinete de suelo verde que se reúne semanalmente para tomar decisiones de recuperación de espacios verdes, sobre todo en suelo de conservación que está invadido. Sabemos que hay suelo en estas condiciones, la idea es atender de inmediato esto”, dijo la mandataria chilanga en conferencia de prensa.

Sobre esta cuestión, Brugada Molina afirmó que su Gobierno ya ha llevado a cabo múltiples acciones de manera diaria para defender el suelo de conservación, lo cual ha desembocado en múltiples operativos que también se han coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Visitantes locales e internacionales abarrotaron la Ciudad de México durante las festividades de Día de Muertos y el Gran Premio de la Fórmula 1, destacó la jefa de Gobierno. ı Foto: Gobierno CDMX

“Son operativos no solo administrativos, sino prácticamente ir y quitar las construcciones que están en suelo de conservación y realmente este es uno de los grandes avances que tenemos en la defensa de estas zonas”, complementó Brugada Molina.

Con base en lo expuesto, las alcaldías donde se han recuperado más terrenos invadidos son Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan, las cuales también coinciden geográficamente con zonas que tienen colindancia no solo con el Estado de México, sino con espacios de alta densidad boscosa.

Por su parte Julia Álvarez Icaza, la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, también expuso que la atención de invasiones en suelo de conservación ha sido una de las prioridades de la actual administración capitalina desde el primer día.

Según información compartida por Sedema, actualmente la capital del país cuenta con un aproximado de 88 mil hectáreas de suelo de conservación, cifra que representa más del 60 por ciento del territorio chilango.

Para dimensionar lo anterior, vale la pena mencionar que 88 mil hectáreas tienen un valor matemático de 880 kilómetros cuadrados de terreno. Esta cifra sería el equivalente a 123 mil campos de fútbol juntos e incluso, es mayor a la superficie total de grandes capitales del mundo como Madrid, en España.

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MSL