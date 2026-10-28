Clara Brugada lamenta muerte de Cuauhtémoc Cárdenas; destaca legado en CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lamentó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como uno de los protagonistas de la historia democrática de México y una figura clave en la conquista del derecho de la Ciudad de México a elegir a su gobernante.

A través de la red social X, la mandataria capitalina expresó sus condolencias a la familia y los seres queridos del político, así como a las generaciones que encontraron en su lucha una esperanza de libertad y justicia.

Las campañas presidenciales de Cuauhtémoc Cárdenas impulsaron la transición democrática. ı Foto: Cuartoscuro.

Brugada Molina recordó el movimiento que Cuauhtémoc Cárdenas encabezó en 1988, el cual, señaló, desafió al régimen autoritario y abrió camino al despertar democrático de la población, pese al fraude electoral que marcó aquellos comicios.

“En 1988 encabezó un movimiento popular que, con la fuerza histórica del cardenismo, hizo temblar los cimientos del viejo régimen autoritario. El fraude electoral no pudo apagar el despertar democrático de un pueblo”, expresó.

La Jefa de Gobierno también destacó que, en 1997, Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en el primer Jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México, luego de que la capital conquistó el derecho a elegir democráticamente a quien estaría al frente de su administración.

Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y excandidato Presidencial en 1988. ı Foto: Fotografía Archivo Cuartoscuro

En su mensaje, Brugada Molina sostuvo que la trayectoria del ingeniero dejó una lección sobre la defensa de los derechos políticos y la participación ciudadana.

“Su vida nos deja una lección inolvidable: la democracia jamás es una concesión del poder; es una conquista de quienes luchan, que se construye generación tras generación y se defiende todos los días”, afirmó.

Finalmente, aseguró que el legado de Cuauhtémoc Cárdenas permanecerá en la memoria de la Ciudad de México y en las nuevas generaciones que continúen defendiendo las causas de la libertad, la democracia, la justicia social y la soberanía nacional.

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cehr