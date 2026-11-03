Día de Muertos y F1 dejan 36 mil millones de pesos en CDMX: Clara Brugada

Las celebraciones por el Día de Muertos y el Gran Premio de la Fórmula 1 generaron una derrama económica conjunta de 36 mil millones de pesos en la Ciudad de México.

Las festividades por el Día de Muertos y la realización del Gran Premio de México de la Fórmula 1 dejaron una derrama económica total de 36 mil millones de pesos en la Ciudad de México. Durante diez días de actividades continuas, cerca de ocho millones de personas acudieron a los espacios públicos de la capital en jornadas que concluyeron con saldo blanco.

Ante la alta afluencia de visitantes, la Catrina Monumental colocada en el Zócalo capitalino permanecerá expuesta hasta el 11 de noviembre. La estructura, que rinde homenaje al grabado de José Guadalupe Posada, superó los 33 metros de altura y obtuvo la certificación del Récord Guinness tras recibir a 1.6 millones de asistentes en sólo cuatro días.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enfatizó que la infraestructura logística y el operativo de seguridad permitieron transformar la tradición cultural en beneficios económicos directos para las familias locales. La mandataria puntualizó que la capital reafirmó su vocación como un espacio pacífico, abierto y festivo para la ciudadanía.

En el rubro deportivo, las actividades del automovilismo aportaron 21 mil millones de pesos a la cifra global. El Gran Premio registró una asistencia de 405 mil personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, situándose como la cuarta sede con mayor afluencia en el circuito internacional. Además, la exhibición previa del piloto Sergio “Checo” Pérez reunió a 100 mil espectadores en Paseo de la Reforma.

Por su parte, la oferta gastronómica, el hospedaje y los recorridos culturales sumaron más de 15 mil millones de pesos. La ocupación hotelera promedió 92 por ciento a nivel general, mientras que en los corredores Roma-Condesa y en la zona aeroportuaria se reportó un lleno total del 100 por ciento.

El flujo turístico registró el arribo de más de medio millón de visitantes, lo que significó un aumento del 22 por ciento respecto a 2025. El programa incluyó la instalación de 80 ofrendas comunitarias en las Utopías de la capital, recorridos en trajinera en Xochimilco y celebraciones tradicionales en alcaldías como Tláhuac y Cuauhtémoc.

Para resguardar los festejos masivos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a 11 mil efectivos en los principales corredores viales y turísticos. La articulación institucional y la respuesta cívica de la población permitieron cerrar la jornada festiva sin incidentes graves en toda la capital.

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JVR