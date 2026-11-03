Bloqueos y manifestaciones HOY 3 de noviembre: ¿Qué calles están cerradas por marchas?

Aspecto de una marcha de trabajadores del IMSS.

Este martes 3 de noviembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Fotografía de archivo de una manifestación de estudiantes de la UNAM. ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este martes 3 de noviembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Trabajadores activos y jubilados del IMSS: Palacio Nacional Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 07:30

Jubilados y pensionados del IPN: Explanada del Palacio de Bellas Artes Av. Juárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:00

La gran comisión ferrocarrilera: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00

Violencia feminicida México: Corredor Ángela Peralta Av. Juárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, durante el día

Alianza nacional de jubilados: Secretaría de Energía Av. Insurgentes Sur No. 20, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00

Madres libertarias: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 16:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 3 de noviembre, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/soYV9E8wVX — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 3, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT