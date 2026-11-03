Metro CDMX HOY 3 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 3 de noviembre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
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Línea 8
La línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Porque razón llevamos 10 minutos en escuadrón 201 de la línea 8 sin avanzar”
- “7:41 AM Línea 8 super llena y con avance lento además el tren se detiene en los túneles”
- “Que pasa en la línea 8 dirección Garibaldi más de 5 minutos parados en salto del agua”
- “La línea 8 dirección garibaldi se va parando cada 5 minutos”
Línea 7
La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “En linea 7 no pasan dirección Barranca del muerto”
- “Tacuba línea 7 a reventar en dirección Barranca”
- " la línea 7 va muuy lenta hoy"
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea A
- Línea 12
- Línea 2
- Línea B
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LMCT