Metro CDMX HOY 3 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 3 de noviembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 12 presentan buen avance de trenes desde las terminales y una afluencia controlada. Recuerda que las condiciones del servicio pueden cambiar.



En las Líneas 3, 7, A y B se registra alta afluencia, lo que puede generar mayores… pic.twitter.com/ZYJx9Rsw66 — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 3, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 8

La línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Porque razón llevamos 10 minutos en escuadrón 201 de la línea 8 sin avanzar”

“7:41 AM Línea 8 super llena y con avance lento además el tren se detiene en los túneles”

“Que pasa en la línea 8 dirección Garibaldi más de 5 minutos parados en salto del agua”

“La línea 8 dirección garibaldi se va parando cada 5 minutos”

Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 8, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 3, 2026

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“En linea 7 no pasan dirección Barranca del muerto”

“Tacuba línea 7 a reventar en dirección Barranca”

" la línea 7 va muuy lenta hoy"

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 12

Línea 2

Línea B

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LMCT