Limitan a 3 minutos opiniones en mesas sobre Ley de Rentas

Un hombre pega un sticker en contra de la gentrificación, en

El Congreso de la Ciudad de México realizará 10 mesas de diálogo sobre la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, del 6 al 17 de noviembre, en dos inmuebles del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, pero limitará a tres minutos las participaciones de los asistentes.

De acuerdo con el dictamen aprobado ayer por los legisladores integrantes de las comisiones unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia, nueve reuniones se llevarán a cabo en el Auditorio Benito Juárez, en Plaza de la Constitución 7, y una en el Salón 3 de Fray Pedro de Gante 15.

El Tip: Los anfitriones de estancias eventuales están obligados a tener un registro ante el Gobierno local.

El formato contempla 20 minutos para el registro, 15 minutos para la presentación de representantes de tres instituciones del Gobierno capitalino y otros 15 minutos para exponer el diagnóstico y los objetivos de la iniciativa. En contraste, cada ciudadano tendrá tres minutos para intervenir.

La iniciativa de Ley de Rentas Justas que entregó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el 14 de octubre, establece, entre otros temas, que el alquiler no sea más alto que la inflación del año inmediato anterior reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Además, el documento plantea una sanción si el arrendador no cumple con eso, pero también para el inquilino que no cumpla con determinadas obligaciones. También plantea favorecer el arraigo vecinal y ampliar la oferta de vivienda social y asequible.

30 Por ciento subieron las rentas entre 2019 y 2023

Durante la discusión, diputados del PAN y Movimiento Ciudadano solicitaron ampliar las sedes a las 16 alcaldías y extender los horarios, para facilitar la participación de arrendadores, inquilinos, especialistas y académicos. El emecista Royfid Torres González también propuso aumentar los días y lugares de consulta.La priista Tania Larios advirtió que su bancada evitará que el ejercicio se convierta en una simulación. Las propuestas no prosperaron y el acuerdo fue aprobado por Morena y el Partido Verde.

El documento establece que las mesas de anpalisis de serán grabadas y transmitidas por los canales oficiales del Congreso de la Ciudad de México, además, habilitar un micrositio para recibir opiniones y propuestas, que serán consideradas por las comisiones en la elaboración del dictamen.