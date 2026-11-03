Depresión, problemas familiares... empujan a los jóvenes al suicidio

Policías salvan a una joven que se intentó suicidar en Tlalpan, en 2025.

Al menos 83.95 por ciento de jóvenes de entre 12 y 29 años que intentaron suicidarse consumaron este atentado, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ante este panorama, el Gobierno local atiende la salud mental de estudiantes de nivel secundaria y medio superior para prevenir más casos de este tipo.

La titular de la Secretaría de Salud Púbica, Nadine Gasman Zylbermann, explicó a La Razón que durante la gestión de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se ha desarrollado un plan integral que se ha dividido en tres rubros para mejorar la atención a jóvenes de la ciudad.

“Hemos desarrollado toda una estrategia de trabajo sobre el tema que tiene una parte comunitaria, una parte escolar y una parte de atención, lo cual se ha centrado en el trabajo con las secundarias y las prepas. En términos de ideas suicidas, hemos encontrado alrededor de 160 jóvenes”, explicó la titular del sector salud local.

El Dato: El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México cuenta con 16 Centros de Cuidado de las Emociones con atenciones gratuitas.

De acuerdo con el Segundo Informe de labores de la dependencia capitalina, en la Estrategia Escolar Vida Plena, Corazón Contento participan 200 especialistas, quienes llevan a cabo visitas quincenales a las mil 111 escuelas públicas, lo que abarca todas las secundarias y casi todos los colegios de educación media superior.

La autoridad refiere que desde octubre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2026 un millón 248 mil 675 estudiantes fueron beneficiados por este plan; además, la Secretaría de Salud Pública ha llevado a cabo mil 371 acciones, es decir, acompañamientos, asambleas con familias, canalizaciones indirectas, diálogos comunitarios, entre otras actividades.

“A nivel comunitario hacemos ferias, estamos con jornadas, está la ruta psicoactiva, etcétera. Tenemos los centros de las emociones, los centros colibrí, tanto en la comunidad como en las Utopías. Entonces, es un tema importante, uno que estamos poniendo en la agenda pública, que estamos atendiendo y que estamos trabajando también para la atención de los casos graves”, dijo la titular de la Secretaría de Salud Pública.

114 Mil familias han trabajado el temade la salud mental

El objetivo de estas acciones es prevenir suicidios entre esta población.

La fiscalía local informó a este diario vía transparencia que del 1 de enero de 2024 y el 14 de julio de 2026, la cantidad de carpetas de investigación abiertas por intentos de atentados de este tipo que se han perpetrado en el rango de edad expuesto asciende a 810 casos.

De ese monto total, 680 incidentes desembocaron en la pérdida de la vida de quienes realizaron la acción, mientras que los 130 restantes correspondieron sólo a tentativas de suicidio, es decir, actos de esta naturaleza que no lograron consumarse.

La numeralia previa indica que, en promedio, tras la contabilidad de los datos recopilados en 132 semanas, hubo 6.13 casos de suicidio cada semana, es decir, casi un percance diario.

De acuerdo con Gasman Zylbermann, entre los principales motivos por los cuales los jóvenes atentan en contra de sus vidas están la depresión, conflictos familiares y el uso problemático de sustancias.

Los datos de la fiscalía capitalina muestran que la alcaldía Iztapalapa es donde más suicidio juvenil se registra en la ciudad con 175 casos entre 2024 y 2026.

El top cinco general a nivel Ciudad de México lo completaron Gustavo A. Madero, con 90 episodios; Álvaro Obregón, con 59 carpetas de investigación; Tláhuac, con 58 registros; Tlalpan, con 57 incidentes, y Coyoacán, con 49 sucesos.

LAS PÉRDIDAS ı Foto: Especial

“Tenemos un programa muy bien estructurado que es lo que hacen estos profesionales en cada escuela. Tienen supervisión, un mecanismo para ver qué necesita cada escuela, qué situaciones hay.

“Es un programa digamos general, pero que se va adecuando a las necesidades de los estudiantes, de los docentes y de los padres de familia”, complementó Gasman Zylbermann, quien coincidió en que el suicidio juvenil es grave para la sociedad.

En este sentido, el rango de edad con mayores índices de suicidio estuvo en los 17 años, con 62 casos totales que tuvieron lugar en las 16 alcaldías.

El segundo puesto lo ocuparon los rangos de edad de 23 y 25 años, con 59 fallecimientos cada uno; el tercer puesto fue para quienes atentaron contra su vida a los 24 años, al acumular 56 actos; después están quienes murieron a los 19 años, con 54 episodios.

246 Mil 337 estudiantes han sido beneficiados por el GCDMX

Contrariamente, las personas con 12 años de edad fueron las que menos datos de suicidio juvenil acumularon, con sólo 20 acontecimientos documentados por la fiscalía local en los últimos dos años y medio.

“Toda esta estrategia que traemos tiene varios objetivos. Uno, obviamente, atender las cuestiones específicas, pero la otra es también crear conciencia en la población sobre la importancia de la salud mental.

“Hace tiempo no se hablaba tanto sobre salud mental, era como esa cosa de que te pasa sólo a ti, pero todos tenemos que hacer esfuerzos para identificar nuestras emociones, comunicar nuestras emociones, pedir auxilio cuando necesitamos”, sostuvo Gasman Zylbermann.