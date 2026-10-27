Metro de CDMX busca tecnología en Alemania para modernizar sus trenes

Adrián Rubalcava y Fernando Espino revisaron en Berlín tecnología de pilotaje automático para trenes en la feria InnoTrans 2026 del STC Metro.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro busca incorporar nuevos sistemas de control automatizado y tecnología para el material rodante de la red de transporte más importante de la Ciudad de México, tras una gira de trabajo realizada en Alemania.

La meta principal de la institución es evaluar herramientas avanzadas a nivel internacional que permitan modernizar la operación diaria y reducir las fallas recurrentes en el traslado de los millones de usuarios que utilizan este servicio a diario en la capital.

Adrián Rubalcava Suárez, director general del STC Metro, acudió a la feria internacional InnoTrans 2026 celebrada en la ciudad de Berlín, considerada la exposición más relevante del sector ferroviario a nivel mundial.

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En este recorrido participó también Fernando Espino Arévalo, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, con la finalidad de unificar la visión técnica y la perspectiva laboral respecto a las actualizaciones prioritarias que requiere la red.

Durante el encuentro internacional, la delegación capitalina sostuvo reuniones e interactuó de forma directa con representantes de casi 60 empresas fabricantes especializadas en la construcción de trenes y sistemas de control basados en comunicaciones para el pilotaje automático.

Al respecto, Rubalcava Suárez destacó que el diálogo conjunto entre la dirección y el gremio sindical permitió conocer de primera mano tecnologías de vanguardia y explorar opciones viables para los trenes de la capital.

“La búsqueda de soluciones trasciende fronteras, al igual que la fuerza incansable del Metro; nuestro compromiso es continuar mejorando el servicio para la ciudadanía mediante acciones puntuales”, señaló el titular del STC.

El funcionario puntualizó que esta gira responde a las instrucciones encomendadas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para acelerar la incorporación de equipo moderno en los sistemas de transporte masivo.

InnoTrans es un encuentro global bienal que reúne a los principales desarrolladores de tecnología de movilidad urbana, señalización, equipo de pilotaje e infraestructura de vías de todo el mundo.

Tras su participación en el foro, las autoridades evaluarán la factibilidad de adaptar estos componentes a las condiciones particulares del Metro capitalino, en beneficio de la red y sus usuarios.

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JVR