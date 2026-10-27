Secretario de SAF presume finanzas sanas y alista sede de la UNAM para 20 mil alumnos

De Botton presume finanzas sanas y anuncia recursos para nueva sede de la UNAM en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México construirá una nueva sede de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con capacidad para 20 mil estudiantes, mientras que la institución se encargará de equipar y operar las instalaciones, informó Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas, durante su comparecencia ante el Congreso capitalino con motivo del Segundo Informe de Gobierno.

El funcionario señaló que el proyecto será uno de los temas relevantes del presupuesto del próximo año, ante la necesidad de ampliar los espacios para la educación superior en la capital.

El acuerdo, anunciado previamente por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, contempla que la administración local financie y construya el complejo universitario, mientras que la UNAM asumirá su equipamiento y operación.

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“Hace falta más espacios para universitarias y universitarios”, sostuvo De Botton Falcón, quien llamó a las y los legisladores a respaldar el proyecto.

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Hoy, durante mi Segundo Informe de Gobierno, anuncié una gran noticia: junto con la @UNAM_MX construiremos una nueva sede universitaria en el suroriente de la Ciudad de México, con capacidad para 20 mil… pic.twitter.com/fBa1vDjRpl — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 15, 2026

Durante su exposición, el secretario defendió el manejo de las finanzas públicas y afirmó que la administración capitalina ha procurado mantener la sostenibilidad del gasto mediante el uso de los ingresos extraordinarios para financiar inversión, en lugar de destinarlos a obligaciones recurrentes.

Como ejemplo, mencionó los recursos obtenidos por la expedición de licencias permanentes de conducir, cuyo programa continuará vigente hasta el 31 de diciembre. Aseguró que la medida tuvo una respuesta favorable de la ciudadanía y destacó que quienes obtengan el documento no tendrán que repetir el trámite.

De Botton también explicó que los ingresos extraordinarios no deben utilizarse para cubrir gastos permanentes, como la nómina, porque ello generaría presiones presupuestales cuando esos recursos dejaran de recibirse.

“Me parece que fue una mejor práctica en finanzas públicas el hecho de que etiquetáramos hacia inversión”, afirmó. Argumentó que las obras pueden ejecutarse con recursos disponibles sin comprometer el financiamiento de obligaciones que deben cubrirse de manera continua.

El secretario también destacó la campaña de basificación de trabajadores del Gobierno capitalino, que, dijo, alcanzó a 3 mil 254 personas, equivalente al 53 por ciento de la meta establecida por la jefa de Gobierno en dos años.

Señaló que el programa se aplicó en las 16 alcaldías sin distinciones y con base en la antigüedad laboral. Añadió que la regularización permite a las personas beneficiadas acceder a mayor estabilidad y mejores prestaciones.

En materia de turismo, indicó que los recursos provenientes del impuesto sobre hospedaje se destinaron no sólo a la promoción turística, sino también a infraestructura, con el argumento de generar beneficios que permanezcan después de eventos como la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Hoy presenté el 2° Informe de Gobierno, de la Secretaría de Administración y Finanzas (@Finanzas_CDMX) ante el @Congreso_CdMex.

Mi reconocimiento a las y los diputados por su apertura al dialogo constructivo, que fortalece el ejercicio de rendición de cuentas.

Bajo el liderazgo… pic.twitter.com/Rh5QGRUfv7 — Juan Pablo de Botton (@JPDeBotton) October 27, 2026

En cuanto a los ingresos locales, recordó que este año se elevó de 250 mil a 638 mil pesos el límite del valor factura de los vehículos que pueden acceder al subsidio de la tenencia, con el objetivo de ampliar el número de automóviles emplacados en la capital.

Asimismo, reportó que más de 200 mil personas habían recibido beneficios fiscales y anunció la extensión de los programas relacionados con el predial, el agua y las multas de tránsito. También ratificó que en 2027 no se cobrarán multas ni recargos por adeudos del impuesto predial.

Con estos resultados, el secretario defendió el desempeño financiero de la Ciudad de México y sostuvo que la orientación del gasto hacia infraestructura y programas con beneficios duraderos busca evitar que los recursos extraordinarios se conviertan en compromisos permanentes.

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MSL