CDMX registra derrama económica estimada de 56 mmdp durante fin de semana de F1 y Día de Muertos

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el balance económico de la capital tras el intenso fin de semana festivo y deportivo.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que, de acuerdo con estimaciones del Gobierno capitalino, las actividades realizadas del 30 de octubre al 1 de noviembre generaron una derrama económica de 56 mil millones de pesos, impulsada por la Fórmula 1 y las celebraciones de Día de Muertos.

Destacó que la capital vivió un fin de semana de intensa actividad turística, cultural y económica, con una ocupación hotelera promedio del 92%, que alcanzó el 100% en zonas como Roma, Condesa y el área del aeropuerto.

Visitantes locales e internacionales abarrotaron la Ciudad de México durante las festividades de Día de Muertos y el Gran Premio de la Fórmula 1, destacó la jefa de Gobierno. ı Foto: Gobierno CDMX

Estos resultados reflejan la confianza, la participación social y la capacidad de la Ciudad de México para recibir grandes acontecimientos internacionales, al tiempo que mantiene vivas sus tradiciones y fortalece su economía. “Somos una ciudad que corre hacia el futuro sin olvidar de dónde venimos”, destacó que las celebraciones de Día de Muertos representan una rebelión amorosa contra el olvido.

Las tradiciones del Día de Muertos continuaron vivas con desfiles y actividades culturales que fortalecieron la economía capitalina, dijo la mandataria capitalina. ı Foto: Gobierno CDMX

Finalmente, aseguró que la Ciudad de México se consolida como un destino turístico internacional, donde la cultura, el deporte y las tradiciones generan prosperidad y oportunidades para cientos de miles de familias.

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