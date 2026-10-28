Exhibición de F1 en Reforma democratiza el deporte: Brugada; entrega reconocimiento al Checo Pérez

La Ciudad de México se convirtió en una gran fiesta del automovilismo con el primer Show Run de Cadillac F1 Team, en el marco del Gran Premio de México 2026, que reunió a miles de personas sobre Paseo de la Reforma para presenciar el recorrido del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez a bordo de un monoplaza, en el tramo comprendido entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que llevar este tipo de espectáculos a las calles permite que las familias disfruten gratuitamente de eventos de talla internacional en espacios públicos emblemáticos de la capital, sin necesidad de acudir a un autódromo.

“Sale este gran evento de los autódromos, para encontrarse con el pueblo, aquí en Paseo de la Reforma”, expresó la mandataria, quien dio la bienvenida al piloto mexicano y agradeció a las y los organizadores por hacer posible esta exhibición en la ciudad.

Entre aplausos, gritos y muestras de entusiasmo, las y los asistentes se congregaron a lo largo de Paseo de la Reforma para ver de cerca el monoplaza de Cadillac y disfrutar de una jornada que acercó la emoción de la Fórmula 1 a personas de todas las edades. La exhibición gratuita convirtió uno de los corredores más representativos de la capital en un punto de encuentro para las familias y miles de aficionados del automovilismo.

Clara Brugada Molina subrayó que abrir los espacios públicos a actividades deportivas y recreativas contribuye a que más personas puedan disfrutar de espectáculos que habitualmente se desarrollan en circuitos especializados.

“La población está feliz de que Paseo de la Reforma se convierta en un lugar donde puedan disfrutar, sin tener problemas para acceder. Democratizamos el deporte”, afirmó Clara Brugada Molina.

Durante el encuentro, Clara Brugada Molina entregó a Checo Pérez una estatuilla conmemorativa de un ajolote morado a manera de reconocimiento a su trayectoria y a su contribución para poner en alto el nombre de México en el automovilismo internacional.

“Checo Pérez es el máximo piloto, el mejor piloto, el más exitoso en la historia de México. Y a nombre de la Ciudad, te damos un reconocimiento”, señaló la mandataria, quien destacó también la trayectoria del piloto mexicano, en el marco de la celebración de las 300 carreras del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Clara Brugada Molina agradeció la participación de Alejandro Soberón, presidente del Gran Premio de la Ciudad de México; Federico González Compeán, director General de la Fórmula 1 en México, y Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1 Team, por hacer posible este encuentro con la ciudadanía.

Te puede interesar:

- Empujan limpia en INE de proveedores y nombramientos tras caída de Taddei

- Destaca Gobierno apoyos fiscales a transportistas que bloquean en 38 puntos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR