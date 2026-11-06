Gobierno de Sheinbaum anuncia Fiesta de las Culturas Comunitarias Voces Vivas en el Zócalo

La Secretaria de Cultura estuvo este viernes en Palacio Nacional, junto a la Presidenta Sheinbaum.

Más de mil niñas y niños provenientes de 28 estados y 181 municipios del país participarán este sábado 7 de noviembre en la segunda edición de la Fiesta de las Culturas Comunitarias Voces Vivas, que se presentará en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México a partir de las 17:30 horas.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum que el encuentro constituye “el evento más grande del programa de Educación Artística Comunitaria en el espacio público y busca fortalecer la diversidad cultural, la preservación de las lenguas originarias y la convivencia entre las infancias mexicanas”.

Explicó que los participantes provienen de las Casas de Canto Cuicallis, impulsadas por segundo año en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como de los Semilleros Creativos de música, teatro y danza, además de los coros infantiles michoacanos formados este año en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, como parte del Plan Michoacán.

Preparación de seis meses

Claudia Curiel de Icaza detalló que la preparación del espectáculo tomó seis meses de trabajo en las comunidades y culminó con un campamento de dos semanas en las instalaciones del IMSS en Oaxtepec, Morelos, donde las niñas y los niños convivieron, compartieron experiencias y conocieron otras lenguas y expresiones culturales.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

La puesta en escena de este año recupera un relato tradicional compartido entre los pueblos cora, wixárika, chatino y zoque-popoluca: la historia del tlacuache que robó el fuego para compartirlo con la humanidad.

En la representación también tendrá un papel simbólico la mariposa monarca, vinculada con temas como la migración, la transformación y la comunidad.

El espectáculo reunirá una orquesta y un coro monumentales, además de incorporar 17 lenguas, entre ellas náhuatl, wixárika, rarámuri, purépecha, zapoteco, totonaco y maya.

La funcionaria invitó a la población a asistir al Zócalo capitalino para presenciar la presentación, que también será transmitida por Canal 22 a partir de las 18:30 horas.

La Secretaria destacó que el proyecto busca hermanar a las infancias de distintas regiones del país mediante la música, la poesía, el teatro y las lenguas originarias, además de reivindicar la riqueza cultural de los pueblos indígenas.

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FGR