Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025 será el 22 de noviembre, anuncian en Mañanera de Sheinbaum

Niños que se presentarán en este Festival estuvieron este viernes en Palacio Nacional.

Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, presentó este viernes, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025, bajo el lema “Yaloltlajtoli: Voces Vivas”.

El evento se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 22 de noviembre y será de entrada libre para todo el público.

Claudia Curiel de Icaza mencionó los trabajos comunitarios que se han hecho con el INPI para fortalecer las lenguas indígenas del país, destacando un crecimiento de 65% en participación de niñas, niños y jóvenes.

Se habló del evento ‘’Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025, Voces Vivas’’, con la participación de todas las regiones indígenas del país, donde habrá comida, música y varias actividades.

Durante la Mañanera del Pueblo, Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dijo que es importante la colaboración entre el INPI y cultura, con el fin de realizar esta celebración.

“Estamos colaborando con la Secretaría de Cultura. Es un día de fiesta; estamos anunciando esta gran celebración que se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México, será la entrada gratuita y un evento familiar”, expresó Regino Montes.

En la conferencia también estuvo presente Javier Hidalgo, titular de Pilares CDMX, informó que en esta edición participarán 350 niñas y niños integrantes de la Orquesta Monumental de Pilares, considerada uno de los proyectos comunitarios más grandes del mundo.

Durante la conferencia estuvieron presentes niños invitados de Puebla, Guanajuato, Oaxaca y otros estados, quienes compartieron palabras en su lengua materna, el náhuatl, como parte de las actividades que buscan preservar y celebrar la diversidad lingüística del país.

El evento contó, además, con la participación de la Orquesta Infantil, que interpretó varias piezas musicales y ofreció un adelanto de lo que el público podrá disfrutar en la Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025, un encuentro que celebra la identidad, la música y la riqueza cultural de las comunidades de México.

Niñas y niños resaltaron que es importante promover las lenguas indígenas en el país para que no se pierdan y se enriquezcan, para que más gente las hable “por pena, tienen miedo a que les digan indígenas o porque no la saben hablar a la perfección”.

“Cantar lenguas indígenas es de las cosas más bonitas porque está tradición se está perdiendo... No dejen el arte, invitamos a todos, es una genial experiencia”, dijo uno de los infantes durante la conferencia matutina, mientras que otra, agregó: “La Presidenta nos va a llevar a un mejor lugar, para el mejor cuidado de las lenguas”.

