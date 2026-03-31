Beca Benito Juárez: ¿Cuándo cae el primer pago de abril 2026?

En abril del 2026 se realizará un depósito doble de tres Programas del Bienestar dirigidos a las y los estudiantes que estén inscritos en instituciones académicas públicas en su modalidad escolarizada.

El pago doble será el correspondiente al bimestre enero-febrero y marzo-abril, por lo que en los próximos días quienes sean beneficiarios de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, y Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra recibirán su depósito doble.

Quienes reciban la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez podrán disponer de un depósito de 3 mil 800 pesos, pues esta cantidad corresponde a dos pagos de mil 900 pesos cada uno.

En cuanto a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, las y los beneficiarios obtendrán un depósito de 11 mil 600 pesos, correspondiente a dos bimestres de pagos de 5 mil 800 pesos en cada uno.

Las y los beneficiarios de la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra recibirán un depósito de de 3 mil 800 pesos, pues este es equivalente a dos pagos bimestrales de mil 900 pesos en cada uno.

Beca Benito Juárez 2026 ı Foto: Redes Sociales

Calendario de pagos abril 2026

Para el cobro de la Beca Benito Juárez, Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra, y Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se debe considerar la primera letra del primer apellido de las y los beneficiarios.

El depósito de estos apoyos económicos se realizará confrome el siguiente calendario de pagos:

A, B: Lunes 13 de abril

C: Martes 14 de abril

D, E, F: Miércoles 15 de abril

G: Jueves 16 de abril

H, I, J, K, L: Viernes 17 de abril

M: Lunes 20 de abril

N, Ñ, O, P, Q: Martes 21 de abril

R: Miércoles 22 de abril

S: Jueves 23 de abril

T, U, V, W, X, Y, y Z: Viernes 24 de abril

No es obligatorio que las y los estudiantes beneficiarios de los Programas del Bienestar retiren su depósito el día que les cae el pago, pues su dinero permanece seguro dentro de su cuenta del Banco del Bienestar.

Calendario de pagos abril 2026 ı Foto: Redes Sociales

Estas becas forman parte de los Programas del Bienestar, y tienen la finalidad de que se disminuya la deserción académica por medio de apoyos económicos.

Estos depósitos están destinados a cubrir algunos de los gastos académicos de las y los estudiantes, con el propósito de que continúen e incluso concluyan sus estudios.

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