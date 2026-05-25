‘La Mataviejitas’: ¿Qué le pasó y donde está Juana Barraza?

Esto se sabe sobre su salud

Juana Barraza Samperio, conocida como “La Mataviejitas” o “La Dama del Silencio”, volvió a aparecer en la conversación pública luego de que autoridades confirmaran su salida temporal del penal femenil de Santa Martha Acatitla para recibir atención médica especializada.

La mujer, considerada una de las asesinas seriales más conocidas en la historia criminal de México, fue trasladada bajo un fuerte operativo de seguridad al Hospital General Belisario Domínguez, en la alcaldía Iztapalapa, tras presentar complicaciones derivadas de insuficiencia renal.

De acuerdo con información oficial, el estado de salud de Barraza requirió atención médica urgente debido a un cuadro grave relacionado con dicho padecimiento.

Juana Barraza Sampeiro durante su juicio ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué le pasó y dónde está actualmente Juana Barraza?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que Juana Barraza fue trasladada desde el penal femenil de Santa Martha Acatitla hacia el Hospital General Belisario Domínguez debido a complicaciones graves de salud relacionadas con insuficiencia renal.

El movimiento se realizó bajo custodia y con un fuerte operativo de seguridad, lo que generó atención pública debido a la notoriedad del caso de “La Mataviejitas”.

Hasta el momento no existe un comunicado oficial actualizado sobre su condición médica actual; sin embargo, distintos reportes señalan que, tras recibir atención especializada, habría regresado nuevamente al penal de Santa Martha Acatitla, donde continúa cumpliendo su condena.

Juana Barraza Samperio, conocida como la Mataviejitas o la Dama del Silencio en 2024 ı Foto: Cuartoscuro

¿Quién es ‘La Mataviejitas’ y cuáles fueron sus crímenes?

Juana Barraza Samperio fue detenida el 25 de enero de 2006 después de intentar escapar de la vivienda de Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 89 años que fue asesinada por estrangulamiento.

Las investigaciones revelaron que Barraza operó durante varios años en la Ciudad de México, principalmente entre finales de la década de los noventa y 2006. Su método consistía en hacerse pasar por enfermera o trabajadora de apoyo para adultos mayores con el fin de ingresar a las viviendas de sus víctimas.

Posteriormente atacaba a mujeres de edad avanzada, muchas veces mediante estrangulación. Antes de ser identificada por las autoridades, el caso provocó gran impacto nacional debido a que durante años se creyó que el responsable de los homicidios podía ser un hombre.

Al momento de su captura, Juana Barraza confesó algunos asesinatos, aunque negó participación en otros casos relacionados con la investigación. Finalmente fue sentenciada a 759 años de prisión por el asesinato de al menos 17 mujeres.

Además de sus actividades criminales, Barraza también era conocida en el mundo de la lucha libre, donde utilizaba el personaje de “La Dama del Silencio”.

La Mataviejitas en 2006 ı Foto: larazondemexico

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT