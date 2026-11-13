EU presume exportaciones mexicanas por 551 mil mdd frente a 10 mil mdd hacia China

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante la Quinta Convención Binacional de la American Society, el 23 de septiembre de 2026.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reavivó las tensiones comerciales con China al acusar a Pekín de inundar el mercado mexicano con productos de bajo costo y presumir el predominio de Washington como principal destino de las exportaciones nacionales.

El posicionamiento ocurrió a tan solo dos días de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viaje a territorio chino para sostener una reunión bilateral con su homólogo Xi Jinping.

El señalamiento ocurrió en vísperas de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, donde Sheinbaum participará junto con integrantes de su gabinete y representantes de las principales economías de la región.

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A través de una gráfica que difundió en su cuenta oficial de X, Johnson destacó que Estados Unidos constituye el principal destino de las exportaciones mexicanas, con una participación muy superior a la de China, y subrayó la profunda integración económica entre ambos países.

El diplomático presumió que México exporta mercancías por 551 mil millones de dólares a Estados Unidos, frente a apenas 10 mil millones que destina a China, equivalentes a 2 por ciento de las ventas internacionales de nuestro país.

De acuerdo con los datos que compartió, el mercado norteamericano absorbe más de ocho de cada 10 dólares que México obtiene por sus ventas al extranjero, mientras que el gigante asiático representa apenas dos de cada 100. Sin embargo, la publicación no identifica el periodo de referencia ni presenta cifras sobre las importaciones chinas que sustenten su acusación.

Aunque Johnson no hizo referencia directa al encuentro presidencial, su mensaje apareció un día después de que Sheinbaum descartara que el acercamiento con Pekín represente un obstáculo para las conversaciones comerciales con Estados Unidos, en particular las relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria aseguró el jueves 12 de noviembre que México puede mantener relaciones económicas con ambas potencias y aclaró que su administración no pretende negociar un tratado de libre comercio con el gobierno chino.

Esta no es la primera ocasión en que Johnson cuestiona la presencia económica de China en México. El pasado 28 de octubre, durante un encuentro empresarial, aseguró que a Pekín le beneficiaría un escenario de inseguridad e inestabilidad en territorio mexicano y puso en duda las intenciones de las compañías asiáticas interesadas en invertir en el país.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

Sus declaraciones provocaron una respuesta de la Embajada de China, que el 31 de octubre rechazó los señalamientos y acusó a funcionarios estadounidenses de intentar perjudicar las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambas naciones.

“Estas retóricas pasan por alto los hechos, tergiversan la verdad e intentan deliberadamente sembrar discordia entre China y México”, manifestó la representación diplomática asiática, que defendió el derecho del país a establecer vínculos económicos con otros socios internacionales.

La controversia ocurre mientras Washington mantiene sus cuestionamientos a la participación de empresas chinas en las cadenas productivas de América del Norte, particularmente en sectores como el automotriz, el tecnológico y el manufacturero.

Entre los asuntos que abordará la Presidenta con las autoridades chinas destacan el desarrollo de hospitales inteligentes, la cooperación científica y tecnológica, la economía circular y las energías renovables. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también participará en los encuentros comerciales.

Sheinbaum saldrá de México el domingo 15 de noviembre y regresará el viernes 20, según la notificación que el Ejecutivo federal remitió al Senado. La Presidenta también presentará los objetivos del Plan México ante representantes empresariales.

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MSL