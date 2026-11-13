Alista Presidenta visita a China por cumbre APEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será una de las oradoras principales en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde presentará la próxima semana el Plan México y promoverá una relación de cooperación y complementariedad entre las economías de los países participantes.

La mandataria viajará el domingo a Shenzhen, China, para participar en las actividades que se realizarán del 17 al 19 de noviembre.

La ciudad, considerada la “capital tecnológica” del país asiático, será sede de los encuentros, informó el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, al presentar la agenda presidencial.

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El funcionario destacó que la jefa del Ejecutivo será una de las principales oradoras ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC, integrado por más de mil empresarios de las 21 economías que conforman el foro. Además, será una de las pocas jefas de Estado que intervendrán en la sesión plenaria.

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Marcelo Ebrard subrayó que la participación de la mandataria tendrá especial relevancia porque México será sede de la APEC en 2028.

“La Presidenta va a ser oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC, que integra a más de mil empresarios de los 21 países representados. Consideramos que es el foro más importante de todos estos países, es decir, del Pacífico, Asia y Pacífico. Y nuestra Presidenta va a tener ahí una participación muy relevante. Va a ser de las pocas jefes de Estado que va a hablarle al conjunto en la sesión plenaria”, dijo.

Sheinbaum Pardo adelantó que ante los empresarios expondrá el Plan México, la estrategia de su gobierno para impulsar el desarrollo económico mediante inversiones, así como las condiciones que ofrece el país para atraer capital.

“Ahí vamos a hablar del Plan México, de lo que hemos hecho, de lo que significa el modelo de desarrollo económico de nuestro país y las características para la inversión en México. Pero esencialmente es Plan México y su significado y cómo pueden participar con inversiones en nuestro país”, señaló.

En la reunión plenaria del Foro de Cooperación Económica, en cambio, su mensaje se centrará en promover la cooperación entre las economías y una visión de complementariedad, en lugar de privilegiar la competencia.

“Y ahí vamos a hablar de la importancia de tener una relación basada en la cooperación para el desarrollo. Esa es la visión que siempre ha tenido México, de la complementariedad de las economías, de garantizar el desarrollo de todos los países. No puede ser el desarrollo de un país a costa del desarrollo de otro, sino siempre la cooperación para el desarrollo”, afirmó la mandataria.

Durante su visita a China, la Presidenta también sostendrá reuniones bilaterales con cuatro mandatarios: Xi Jinping, anfitrión de la cumbre; Mark Carney, de Canadá; Anthony Albanese, de Australia, y Tô Lâm, de Vietnam.

El secretario de Economía no descartó que se sumen más encuentros, aunque aclaró que todavía no han sido confirmados. Aseguró que otros presidentes han manifestado interés en conversar con Sheinbaum Pardo.

Afina relación con España por 50 años de vínculos

| Por Yulia Bonilla |

La jefa del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente de España, Pedro Sánchez, reafirmaron el lazo que une a los dos países y acordaron estrechar la relación rumbo al 50 aniversario del restablecimiento del vínculo diplomático que se conmemora en 2027.

La mandataria federal sostuvo una videollamada con Sánchez, con quien, dijo, reafirmó que la interacción entre México y España “vive una etapa renovada de diálogo y colaboración”.

La mandataria, ayer, en videollamada con el presidente de España. ı Foto: Especial

“En videollamada con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración. Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social”, comentó en una publicación en redes sociales.

Compartió que en la charla se abordaron los proyectos que unen a los dos países y se acordó una colaboración para conmemorar cinco décadas de relación.

El Tip: España detalló que en la Cumbre Iberoamericana se adoptaron 5 acuerdos en materias comunes.

“Conversamos sobre los lazos históricos que unen a nuestros pueblos y el proyecto conjunto ‘México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar’. Acordamos colaborar para celebrar 50 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que se realizará el próximo año”, dijo.

El presidente español agradeció a Sheinbaum Pardo por el “afecto y apoyo” que se ha mostrado con su país, además de que destacó los lazos que unen a ambos países.

“España y México comparten muchas cosas: cultura, historia, lazos humanos y la firme voluntad de seguir progresando juntos”, escribió el mandatario en sus redes sociales.