El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la formación de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 a partir de este jueves 26 de noviembre, fenómeno que provocará lluvias torrenciales, temperaturas de hasta cinco grados bajo cero y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de 11 entidades del país durante los próximos días.

Ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas hasta el domingo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar las medidas de prevención, particularmente en regiones susceptibles a inundaciones y deslizamientos de tierra, así como en comunidades expuestas a bajas temperaturas.

¿Qué estados tendrán lluvias torrenciales por la primera tormenta invernal?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Michoacán y Guerrero registrarán el viernes precipitaciones de entre 150 y 250 milímetros, mientras que Jalisco, Colima, Estado de México y Guanajuato tendrán acumulados de entre 75 y 150 milímetros en algunas regiones.

Para la noche del jueves, el organismo anticipó la posible caída de nieve o aguanieve en las montañas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que durante el viernes podrían extenderse a zonas ubicadas por encima de los dos mil 800 metros sobre el nivel del mar en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México.

⏺️Aviso Especial || Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México.



En las partes altas del sur y poniente de la ciudad, puede presentarse aguanieve o nieve durante la noche del viernes y la mañana del sábado.… pic.twitter.com/v4XC8woRSM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 25, 2026

Prevén temperaturas de hasta cinco grados bajo cero y nevadas

Hacia el sábado, las temperaturas descenderán hasta cinco grados bajo cero en las sierras de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, además de que persistirá la posibilidad de nevadas en ocho entidades, entre ellas la capital del país y Veracruz.

Guerrero continuará bajo pronóstico de lluvias torrenciales durante esa jornada, principalmente en la costa, centro y oriente de su territorio, mientras que los litorales de Jalisco, Colima y Michoacán registrarán olas de entre dos y tres metros de altura.

Frente frío 8 provocará lluvias intensas y evento de Norte

Respecto a las condiciones de este miércoles, Protección Civil informó que el desplazamiento del frente frío número ocho sobre el Golfo de México y la península de Yucatán ocasionará precipitaciones intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de un descenso térmico en cinco regiones del territorio nacional.

También advirtió sobre un evento de Norte con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en territorio veracruzano, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de oleaje de hasta cinco metros en dichas zonas.

“Si se habita en zonas susceptibles de inundaciones y deslizamiento de ladera, estar pendiente del entorno y revisar rutas de evacuación”, indicó la dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias, nevadas y bajas temperaturas?

Frente al riesgo de inundaciones, las autoridades federales recomendaron evitar el cruce de calles, avenidas, ríos y arroyos con corrientes de agua, tanto a pie como en vehículos, identificar los refugios temporales y resguardar documentos importantes en bolsas impermeables.

Quienes habiten cerca de laderas deberán prestar especial atención a la aparición de grietas, inclinación de árboles o desprendimientos de tierra, señales ante las cuales deberán abandonar el área de peligro y solicitar apoyo a los cuerpos de emergencia.

Sobre los efectos de los fuertes vientos, la CNPC pidió asegurar láminas, toldos, macetas y otros objetos que puedan desprenderse, además de evitar la cercanía con postes, espectaculares, estructuras inestables y cableado eléctrico.

Mientras persistan las bajas temperaturas, el organismo exhortó a extremar los cuidados entre menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, así como evitar el uso de anafres o braseros dentro de las viviendas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

“Las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen el seguimiento de los efectos del frente frío número 8 en el sureste del país y de la aproximación de la vaguada polar al noroeste del territorio nacional”, señaló.

El SMN anticipó que durante el domingo persistirán las heladas en zonas serranas de seis entidades, con temperaturas mínimas de entre cinco grados bajo cero y cero grados Celsius, aunque en el transcurso de esa jornada la tormenta invernal dejará de afectar al país.

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MSL