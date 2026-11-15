Frente frío 6: Pronostican lluvias, bajas temperaturas, y viento para el 16 de noviembre

Mientras el frente frío número 5 se retira de la República Mexicana, el número 6 ya se encuentra en el país, por lo que el paso de este ha ocasionado diversos cambios en el clima, incluyendo vientos fuertes, y chubascos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 6 se ubicará en el norte y noreste del país, por lo que este ocasionará lluvias puntuales intensas, puntuales muy fuertes, y puntuales fuertes en algunas entidades del país.

El frente frío númeor 6 provocará varios estragos en el país, pues la masa de aire polar que impulsa a dicho sistema frontal provocará el descenso en la temperatura, mientras que el evento de Norte producirá fuertes rachas de viento.

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Pronóstico para el lunes 16 de noviembre

De acuerdo con el SMN, durante la madrugada del lunes se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Mientras que en las zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 Celsius durante la madrugada del lunes.

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En cuanto a las lluvias, el pronóstico para el lunes es el siguiente:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de75 a 150 milímetros: En el norte de Puebla, el norte de Oaxaca, y en el norte y centro Veracruz

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: Al este de San Luis Potosí, el norte Querétaro, norte y este de Hidalgo, y al este de Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros: Al este y sur Nuevo León, en el oeste y sur Tamaulipas, Tabasco, suroeste Campeche, centro y este de Yucatán, y centro y sur Quintana Roo

Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros: Baja California, Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros: Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Colima, Estado de México, Ciudad de México y Morelos

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



Consulta los registros aquí. ⤵️ https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/0BaDtez7iX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 15, 2026

El evento norte provocará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como vientos de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 por hora en Istmo y golfo de Tehuantepec.

También se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Consulta el #PronósticoDelTiempo para los siguientes días.🧐



Mañana se prevén #Lluvias intensas en regiones de #Veracruz, #Puebla y #Oaxaca.



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