Este era el hotel de Félix Gallardo en Guadalajara; así luce actualmente

En una de las avenidas más transitadas de la Zona Metropolitana de Guadalajara se encuentra un establecimiento que guarda una historia relacionada con uno de los personajes más conocidos del narcotráfico mexicano. Se trata de un hotel que, durante la década de 1980, estuvo vinculado con Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara.

Aunque actualmente funciona como un negocio de hospedaje, el inmueble tuvo otro nombre y formó parte del patrimonio que las autoridades aseguraron al llamado Jefe de Jefes después de su detención en 1989.

Así luce la fachada exterior del hotel ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuál era el hotel de Félix Gallardo y cómo luce ahora?

El inmueble se encuentra en avenida Adolfo López Mateos Sur número 2400, en la colonia Ciudad del Sol, en Zapopan. Durante los años ochenta era conocido como Motor Hotel Américas, pero posteriormente cambió de nombre y pasó a operar como Hotel Expo Plaza Business and Family Guadalajara.

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El establecimiento fue uno de los dos hoteles relacionados con Félix Gallardo que quedaron bajo control de las autoridades después de su captura. De acuerdo con información publicada sobre el proceso judicial del narcotraficante, entre los bienes asegurados al momento de su detención había alrededor de 250 propiedades, incluidos negocios, viviendas y establecimientos hoteleros.

Con el paso de los años, el inmueble continuó dedicado al hospedaje y pasó a manos de particulares. Actualmente, el Hotel Expo Plaza ofrece servicios para visitantes de Guadalajara y su zona metropolitana.

Una de las habitaciones del hotel ı Foto: Captura de pantalla de Google Maps

Entre sus instalaciones se encuentran habitaciones con camas individuales o matrimoniales, conexión a internet, aire acondicionado, estacionamiento y alberca. Su ubicación también representa uno de sus atractivos, debido a la cercanía con Expo Guadalajara y otros puntos comerciales de Zapopan.

Sin embargo, el establecimiento protagonizó un incidente el 29 de febrero de 2024, cuando se desplomó una estructura ubicada en el acceso al estacionamiento. En aquel momento, elementos de Protección Civil y bomberos revisaron el inmueble y señalaron que había indicios de desgaste, humedad y sobrecarga de peso. El derrumbe dañó un vehículo estacionado, pero no dejó personas lesionadas.

El antiguo Motor Hotel Américas no fue la única propiedad hotelera vinculada con Félix Gallardo. El segundo establecimiento relacionado con el narcotraficante fue Suites del Real, también ubicado en Jalisco.

Así, el hotel de Zapopan pasó de estar asociado con el patrimonio del fundador del Cártel de Guadalajara a convertirse en un establecimiento comercial que continúa ligado a uno de los capítulos más conocidos de la historia del narcotráfico en México.

Una de las albercas al interior del hotel ı Foto: Captura de pantalla

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LMCT