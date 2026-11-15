¿Miguel Ángel Félix Gallardo era policía? Los inicios de la carrera de ‘El Jefe de Jefes’

Miguel Ángel Félix Gallardo fue una de las figuras más relevantes del narcotráfico en México, lo que lo llevó a ganarse el apodo de “El Jefe de Jefes” o “El Patrón”. Como cofundador del Cártel de Guadalajara, se le considera una figura central en la génesis del narcotráfico moderno.

La historia de Félix Gallardo está marcada por diversos momentos relevantes: desde la fundación del citado Cártel hasta su lucha por conseguir la prisión domiciliaria, pasando por su acusación por el caso Kiki Camarena.

Uno de los momentos más interesantes en su historia son sus inicios como policía en Sinaloa. Te contamos más a continuación.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, murió a los 80 años tras presentar complicaciones de salud que lo llevaron al hospital.https://t.co/GczeFhZPla#FélixGallardo #Jalisco #Seguridad pic.twitter.com/SoYvpNgn4j — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2026

La breve pero significativa carrera de Miguel Ángel Félix Gallardo como policía

Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, cofundó el Cártel de Guadalajara con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”.

No obstante, antes de iniciar esta organización, Félix Gallardo tuvo otros trabajos que marcaron su posterior ocupación, donde se ganó el apodo de “El Jefe de Jefes” o “El Patrón”.

Miguel Ángel Félix Gallardo, en una de sus fotografías más conocidas. ı Foto: Especial

Uno de los más relevantes fue el de policía, ocupación que ejerció durante un breve tiempo, pero significativo.

Félix Gallardo ingresó a la Policía Judicial del Estado de Sinaloa alrededor de los 17 años, a inicios de los años sesenta.

Aunque se conocen pocos detalles de su paso por la policía estatal, este pudo haber sido decisivo para sus años posteriores.

De acuerdo con el medio BBC, Miguel Ángel Félix Gallardo habría ejercido de “madrina”, es decir, un agente autorizado y protegido por el estado para llevar a cabo actividades ilegales en las investigaciones, como tortura de detenidos o extorsión.

Miguel Ángel Félix Gallardo, en una de sus fotografías más conocidas. ı Foto: larazondemexico

Posteriormente, Félix Gallardo avanzó en su carrera hasta ser guardaespaldas de los hijos del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis (1963 - 1968).

De acuerdo con el mismo medio, investigadores apuntan a que, durante su tiempo como policía y guardaespaldas, Félix Gallardo hizo los contactos necesarios para introducirse paulatinamente en el narcotráfico.

“Especialistas como Luis Astorga, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), creen que fue entonces cuando el capo empezó en el negocio de las drogas. Félix Gallardo se asoció con algunos de los principales capos de esa época, como Manuel Salcido Uzeta, conocido como el Cochiloco”, escribe BBC.

Miguel Ángel Félix Gallardo falleció a los 80 años de edad mientras estaba hospitalizado en Guadalajara.

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