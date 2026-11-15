Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’, tras complicaciones médicas

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y considerado uno de los principales fundadores del narcotráfico moderno en México, murió este domingo a los 80 años en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco.

El fallecimiento ocurrió alrededor de las 14:00 horas en el Hospital Country 2000, ubicado en la colonia Lomas del Country, debido a una falla orgánica múltiple, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, murió a los 80 años tras presentar complicaciones de salud que lo llevaron al hospital.https://t.co/GczeFhZPla#FélixGallardo #Jalisco #Seguridad pic.twitter.com/SoYvpNgn4j — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2026

Había sido trasladado por complicaciones de salud

El también llamado “El Padrino” permanecía hospitalizado desde el pasado 13 de noviembre, luego de que su estado de salud se agravara dentro del complejo penitenciario de Puente Grande, de donde fue trasladado de emergencia bajo un dispositivo de seguridad.

El exlíder criminal presentaba complicaciones respiratorias y bajos niveles de oxigenación, además de diversos padecimientos que deterioraron progresivamente su condición física. Pese a recibir atención médica especializada, su estado era delicado y su pronóstico reservado.

⭕ Trasladan de urgencia a Miguel Ángel Félix Gallardo a un hospital en Jalisco



🔴 Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fue trasladado de urgencia la tarde de este viernes desde el penal de Puente Grande hacia un hospital privado en el estado… pic.twitter.com/H4DlD53pzs — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 13, 2026

Le fue concedida prisión domiciliaria... pero nunca llegó a concretarse

En 2016, cuando tenía 70 años y llevaba 27 preso, Félix Gallardo solicitó prisión domiciliaria en dos procesos penales.

Propuso cumplir el resto de la pena en una residencia del fraccionamiento Ciudad del Sol, en Zapopan, Jalisco, bajo vigilancia de la Policía Federal.

Sin embargo, en 2019, un tribunal federal negó el amparo, pues los magistrados consideraron que no se había probado que las enfermedades fueran tan graves o potencialmente mortales como para dejar de compurgar la pena en prisión.

El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Especial

Siguieron las negativas hasta 2022, cuando se le concedió el beneficio de la prisión preventiva, pero solo para una de sus condenas, la de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho.

No obstante, la medida nunca se cumplió. La Fiscalía General de la República (FGR), entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero, impugnó la resolución. Además, se registró un problema técnico con el brazalete de geolocalización.

Uno de los personajes más importantes del crimen organizado

Miguel Ángel Félix Gallardo fue una de las figuras centrales en la consolidación del Cártel de Guadalajara durante las décadas de 1970 y 1980. Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”, construyó una organización que concentró buena parte del tráfico de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos.

Su influencia no se limitó al control de las rutas de trasiego. Félix Gallardo impulsó un modelo de coordinación entre distintos grupos del narcotráfico, basado en acuerdos para distribuir territorios, compartir rutas y evitar enfrentamientos que afectaran las operaciones criminales.

Miguel Ángel Félix Gallardo, en una de sus fotografías más conocidas. ı Foto: Especial

Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara en abril de 1989. Tras su captura, surgió la versión de que los principales capos se reunieron en Acapulco, Guerrero, para repartirse las plazas que anteriormente estaban bajo la influencia del Cártel de Guadalajara.

De acuerdo con esa versión, los hermanos Arellano Félix quedaron al frente de las operaciones en Tijuana; Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, en Sinaloa, y la familia Carrillo Fuentes, en Ciudad Juárez.

La fragmentación del Cártel de Guadalajara dio paso a nuevas estructuras criminales que posteriormente adquirieron poder propio y protagonizaron disputas por el control de territorios y rutas de tráfico de drogas.

Su captura estuvo relacionada con el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Enrique “Kiki” Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, ocurrido en febrero de 1985. El crimen provocó una crisis en la relación entre México y Estados Unidos y desató una intensa persecución contra los responsables.

Posteriormente recibió una condena de más de 37 años de prisión por el homicidio de “Kiki” Camarena, además de otras sentencias por delitos relacionados con el narcotráfico, armas y cohecho.

A lo largo de su reclusión permaneció en distintos centros penitenciarios federales, entre ellos El Altiplano y el penal federal de Morelos, antes de ser trasladado al complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco.

Con su muerte, a los 80 años, termina la trayectoria de uno de los personajes más representativos de la primera generación de grandes capos del narcotráfico mexicano, cuya organización contribuyó a establecer las estructuras del crimen organizado que se desarrollaron en las décadas posteriores.

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