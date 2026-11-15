¿Quién era Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’, importante narcotraficante mexicano?

Miguel Ángel Félix Gallardo, en una de sus fotografías más conocidas.

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, fue una de las figuras más importantes del crimen en México, al ser uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y una de las figuras que dio inicio al narcotráfico como lo conocemos hoy.

“El Jefe de Jefes” falleció a los 80 años de edad, y dejó tras de sí una larga historia de actividad criminal en México.

¿Quién era Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”?

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa. Antes de dedicarse al narcotráfico trabajó en la Policía Judicial de Sinaloa y fue guardaespaldas de personas vinculadas al entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, murió a los 80 años tras presentar complicaciones de salud que lo llevaron al hospital.https://t.co/GczeFhZPla#FélixGallardo #Jalisco #Seguridad pic.twitter.com/SoYvpNgn4j — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2026

En los años setenta se vinculó al tráfico de marihuana y amapola en el Triángulo Dorado —Sinaloa, Durango y Chihuahua— y heredó parte de la influencia de Pedro Avilés Pérez, “El León de la Sierra”, tras su muerte en 1978.

El Cártel de Guadalajara

Fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”.

En los años ochenta, este Cártel se convirtió en la primera gran organización criminal mexicana con capacidad para coordinar rutas y alianzas de droga hacia Estados Unidos.

Miguel Ángel Félix Gallardo, en una de sus fotografías más conocidas. ı Foto: Especial

Su relevancia fue construir un modelo de negocio: conectar a productores y traficantes mexicanos con cárteles colombianos, especialmente para mover cocaína hacia el mercado estadounidense.

“Fue el primer traficante mexicano en establecer un puente aéreo entre Sudamérica, América Central y el norte de México”, se lee en un artículo del medio BBC.

Por ello fue llamado también “El Padrino” y, en su momento, el “Zar de la droga”.

El caso Kiki Camarena

En febrero de 1985, el agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar fueron secuestrados, torturados y asesinados. El crimen provocó una crisis diplomática y una presión enorme de Estados Unidos sobre México para perseguir a los responsables.

Kiki Camarena, en fotografía de archivo. ı Foto: larazondemexico

Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 en Guadalajara. En 2017, un juez federal lo sentenció a 37 años de prisión por los homicidios de Camarena y Zavala; además cumplía una condena de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho

La relevancia de Félix Gallardo

Félix Gallardo no fue simplemente un capo más de la historia de México, sino que se le considera uno de los arquitectos del sistema de narcotráfico que después se fragmentó en las organizaciones que han operado en el país desde entonces.

Tras la caída y disolución del Cártel de Guadalajara, surgieron o se consolidaron facciones asociadas con Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, los Arellano Félix, Amado Carrillo Fuentes y otras redes.

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