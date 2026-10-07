Así fue el ataque en el que murió cantante Daniel Francisco Vásquez, King Danny | FOTOS

El cantante guatemalteco King Danny perdió la vida durante la madrugada de este 7 de octubre luego de ser víctima de un ataque armado mientras se encontraba conduciendo en Chiquimula.

Este miércoles, medios de Guatemala confirmaron que Daniel Francisco Vásquez, mejor conocido como King Danny, perdió la vida luego de ser víctima de un ataque armado.

Una camioneta pick up fue interceptada el pasado 6 de octubre en la 6.ª calle, entre 14.ª y 15.ª avenida por personas que dispararon en contra del conductor, dando como resultado este perdiera el control y el vehículo quedara encunetado.

Camioneta de King Danny ı Foto: Redes Sociales

El hombre que iba conduciendo la camioneta fue auxiliado en el lugar de los hechos y trasladado de emergencia al Hospital Nacional de Chiquimula para que pudiera recibir la atención médica necesaria.

Pese a que fue trasladado con vida, las heridas que recibió provocaron que perdiera la vida durante las primeras horas de este miércoles, por lo que los internautas comenzaron a publicar sus condolencias.

Hasta el momento, las investigaciones continúan, por lo que no se ha revelado información sobre los posibles responsables de este suceso, del motivo por el que podría haber sido atacado.

King Danny fue asesinado en Chiquimula ı Foto: Redes Sociales

La última publicación de King Danny

En su última publicación, King Danny compartió que continuaba enfocándose en su carrera profesional: “Sigo en lo mío, construyendo en silencio y dejando que el tiempo hable por mí”.

Días antes, el artista emergente también compartió que se encontraba en el estudio de grabación de Chiquimula, Guatemala, junto a dos de sus amigos creando nueva música para seguir haciéndose más conocido.

King Danny en su camioneta ı Foto: Redes Sociales

En su cuenta de Tik Tok, donde cuenta con más de 10 mil seguidores, compartió un video tomado cuando inició su camino dentro de la industria musical, durante una presentación en vivo en la que se encontraba cantando “Jaque Mate”.

También compartía parte de sus nuevos temas del género urbano, pues buscaba escalar dentro del mundo con sus temas, como el más reciente “Modo Avión”, que cuenta con un video musical.

King Danny ı Foto: Redes Sociales

King Danny se sentía orgulloso de ser un cantante emergente, por lo que incluso en sus videos compartía que era un artista de reggaeton originario de Chiquimula, Guatemala.

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