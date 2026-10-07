¿Quién era King Danny, el cantante guatemalteco asesinado?

El cantante guatemalteco conocido como King Danny falleció el 7 de octubre durante un ataque armado suscitado mientras conducía su camioneta cerca del Cementerio General de Chiquimula.
De acuerdo con medios locales, el cantante se encontraba conduciento su pick-up en la 6.ª calle, entre 14.ª y 15.ª avenida cuando fue atacado a tiros por personas desonocidas el 6 de octubre.
King Danny recibió varios impactos de bala, por lo que perdió el control de su vehículo y quedó inmovilizado tras quedar encunetado en la calle cercana al Cementerio General de Chiquimula.
Pese a que el guatemalteco fue trasladado al Hospital Nacional de Chiquimula por elementos de Bomberos Voluntarios Departamentales, este perdió la vida durante las primeras horas de este miércoles debido a la gravedad de las heridas.
Hasta el momento no se conoce información adicional sobre este caso, pues no se ha determinado la razón por la cual King Danny fue asesinado, y se desconoce la identidad de los posibles responsables.
¿Quién era King Danny?
Daniel Francisco Vásquez, mejor conocido como King Danny, era un cantante guatemalteco que comenzó a realizar publicaciones relacionadas con su carrera musical desde el 2022.
Con el paso de los años la producción de sus videos musicales comenzó a tener una mejoría bastante visible, y su último tema publicado fue “Modo Avión”, una canción estrenada el 19 de enero del 2025.
El cantante del género urbano cuenta con los siguietes temas disponibles:
- Donde
- Solo y Vacío
- Importante
- Te Quiero Ver
- Te Voy a Olvidar
- Sola
- Triste Navidad
- Jaque Mate
- Ma!
- Modo Avión
Por medio de sus redes sociales compartía con sus seguidores parte de su proceso creativo, cómo eran grabados sus videos, y agradecimientos por las personas que lo apoyaban durante su camino musical.
“Esa noche fue una gran experiencia y solo el inicio de lo que viene. Gracias a todos por el apoyo, seguimos creciendo juntos. ¡Lo mejor está por venir!” compartió en marzo del 2025, junto a una fotografía de una presentación musical.
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