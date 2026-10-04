¿Christa Pike tiene documental en Netflix? Conoce su historia

El caso de Christa Pike continúa despertando interés entre los seguidores de los contenidos de crimen real, especialmente tras la atención que ha recibido en las últimas semanas debido al cumplimiento de su sentencia.

La mujer, condenada por el asesinato de Colleen Slemmer en 1996, se convirtió en una de las reclusas más conocidas del corredor de la muerte en Tennessee.

Recientemente fue sometida a la ejecución con inyección letal, pero sobrevivió. Ante el resurgimiento de su historia, muchos usuarios se preguntan si existe un documental sobre ella dentro del catálogo de Netflix; en La Razón te contamos.

¿Christa Pike tiene documental en Netflix?

La respuesta es no. Actualmente, Netflix no cuenta con un documental dedicado a la historia de Christa Pike. A pesar de que la plataforma posee una amplia oferta de producciones de true crime, el caso de la mujer estadounidense no forma parte de su catálogo por el momento.

¿Quién es Christa Pike y qué hizo?

Christa Pike tenía 18 años cuando fue involucrada en el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en enero de 1995 en Knoxville, Tennessee. Según los registros de la policía, Pike creía que la joven estaba interesada en su novio, Tadaryl Shipp.

Posteriormente, la víctima fue llevada a una zona aislada donde fue golpeada y asesinada. Christa fue condenada por asesinato en primer grado y conspiración en 1996, lo que derivó en una sentencia de muerte.

Christa Pike, en una fotografía de 2007. ı Foto: Reuters

Otras producciones de cine y televisión que abordan el caso de Christa Pike

Aunque Netflix no tiene un documental sobre el caso, sí existen otras producciones que exploran la historia. Entre ellas destaca Dead Woman Walking: Pike vs. Tennessee, un documental que analiza el crimen, la condena y las apelaciones presentadas durante décadas. También incluye entrevistas con miembros del equipo legal de Pike, familiares de la víctima y una conversación exclusiva con la propia Christa Pike desde prisión.

Además, el caso aparece en episodios de Mean Girl Murders, con el capítulo She-Devil, y en World’s Most Evil Prisoners, que dedicó un episodio a Pike en 2024.

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