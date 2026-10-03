Renuncia jefe de prisiones de Tennessee, EU, tras fallida ejecución de Christa Pike

Frank Strada, director del sistema penitenciario de Tennessee, en fotografía de archivo.

Frank Strada, comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, renunció al cargo tras el intento fallido de ejecutar a Christa Pike, quien recibió dos dosis de pentobarbital, las cuales no la privaron de la vida como estaba previsto, sino que la dejaron conectada a un respirador.

De acuerdo con reportes recuperados por agencias internacionales, fue el gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien anunció que Strada presentó su renuncia al cargo, la cual aceptó argumentando que era lo mejor en tanto se realiza una revisión independiente sobre lo ocurrido.

El gobernador de Tennessee destacó que Strada dejará el puesto a finales del mes.

🚨BREAKING: Frank Strada, who is the Tennessee commissioner of the Department of Corrections, is resigning after the failed execution of Christa Pike!



Christa Pike remains on a ventilator in a Nashville hospital. pic.twitter.com/SkWI2VDzOk — Bethany O’Leary 🇺🇸 🦅 (@BethanyForTruth) October 3, 2026

“He aceptado su decisión de dimitir y propiciar una transición de dirección fácil”, expresó el gobernador Bill Lee en un comunicado, recogido por agencias internacionales.

“Valoro su voluntad [de Frank Strada] de anteponer los intereses de los ciudadanos de Tennessee en estos difíciles momentos”, abundó.

En tanto, Frank Strada, aún comisionado, destacó en una comunicación aparte que su renuncia es “lo mejor para los intereses” de la población de Tennessee y que estaba comprometido a “hacer todo lo posible para ayudar a determinar exactamente lo que ocurrió”.

No obstante, Strada enfatizó que el Departamento de Corrección cumplió con el protocolo establecido durante el intento de ejecución.

Christa Pike, en una fotografía de 2007. ı Foto: Reuters

Abogados de Pike ven “falla sistémica” en ejecución no lograda de Christa Pike

El movimiento en el gobierno de Tennessee ocurrió después de que Christa Pike, condenada a la pena capital por la tortura y asesinato de Colleen Slemmer ocurrido en 1995, no muriera tras aplicársele dos inyecciones de pentobarbital.

El procedimiento ocurrió el miércoles y se le administraron dos dosis del citado fármaco, pero la ejecución no pudo completarse. En consecuencia, Pike quedó inconsciente y conectada a un respirador en un hospital.

Testigos relatan momentos previos a la suspensión de la ejecución de Pike. ı Foto: AP

Los abogados de Pike señalaron que aparentemente hubo problemas con las vías intravenosas, lo que habría provocado que el pentobarbital fluyera hacia su cuerpo sin llegar correctamente al torrente sanguíneo.

A propósito, los abogados de Pike señalaron que esta falla refleja “una falla sistémica que va mucho más allá de cualquier persona”, y que estaban en espera de un llamado del gobernador para “una revisión completa e independiente que exponga los profundos problemas dentro de todo el sistema de pena de muerte de Tennessee”.

Con información de AP y Europa Press.

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