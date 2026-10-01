¿Por qué no murió Christa Pike en su ejecución con inyección letal?

Christa Pike es la única mujer que se encontraba en el corredor de la muerte, y a los 50 años de edad, después de dos siglos, es la primera mujer en ser ejecutada en Tennessee; sin embargo, el procedimiento tuvo complicaciones.

En 1996, cuando tenía 18 años de edad, Christa Pike fue sentenciada a pena de muerte por el asesinato y tortura de su compañera de clases, Slemmer Colleman.

Después de 30 años de haber recibido su sentencia, la ejecución de Christa Pike estaba programada para las 10:00 horas del 30 de septiembre; sin embargo, a las 08:14 horas el procedimiento fue suspendido por una apelación de un tribunal federal.

Death row inmate survives two lethal injections – and is now getting ‘life-saving hospital treatment’

Christa Pike, 50, said she could feel “burning” and was left kicking feet in “agony” during the botched execution. pic.twitter.com/cOcu4nNQAh — Channel 5 News (@5_News) October 1, 2026

La discusión sobre el cumplimiento de la sentencia continuó durante el día, por lo que luego de una votación, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la suspensión temporal de la sentencia, determinando que se debía cumplir la sentencia original.

Por tanto, durante la noche del miércoles la ejecución de Christa Pike se llevó a cabo, pero se enfrentaron con un problema, ya que luego de recibir dos inyecciones letales Christa Pike continuaba respirando.

Medios locales informaron alrededor de las 21:00 horas del 30 de septiembre que una ambulancia y otros servicios de emergencia ingresaron a la la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, ubicada en la ciudad de Nashville, Tennessee.

Este jueves 1 de octubre, los abogados de Christa Pike informó que se encuentra recibiendo atención médica en un hospital cercano, pero que se desconoce su estado de salud actual.

#DOCKETDIVAAFTERTHEGAVEL: BREAKING: According to court documents, #ChristaPike is being transported to a hospital and is receiving medical care following the failed execution attempt at Riverbend Maximum Security Institution. pic.twitter.com/L6Ox9S4jY3 — The Docket Diva™️ (@_LaJanee_) October 1, 2026

¿Por qué no murió Christa Pike?

Hasta el momento, no se ha determinado la razón detrás del fallo del proceso para terminar con la vida de Christa Pike, por lo que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar lo ocurrido.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, determinó que las ejecuciones que estaban programadas para este 2026 sean suspendidas, y señaló que lo ocurrido con Pike es una tragedia que “no debería haber sucedido. Son circunstancias sumamente difíciles en lo que respecta a la sentencia que el estado debía ejecutar”.

Mientras que la portavoz del Departamento Correccional del estado, Dorinda Carter, aseguró que se siguieron todos los pasos que están en el protocolo de ejecución legral “aprobado por la Oficina del Fiscal General”.

Asimismo, sostuvo que la eficacia del químico que se utilizó en la inyección letal es sistémica, y aseveró que dentro del protocolo no existen procedimientos que no hayan sido aplicados con Christa Pike.

Christa Pike is still alive after two lethal-injection attempts. Her lawyer has moved to halt the execution as an ambulance was seen outside the prison. pic.twitter.com/nqWnjf5Ibq — Truthseeker (@Xx17965797N) October 1, 2026

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