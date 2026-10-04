Gran Premio de Baréin se pospone por lluvia; ¿cuándo se correrá?

La lluvia impidió que comenzara a tiempo el Gran Premio de Baréin de F1.

El Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1 (F1) 2026 no comenzó a tiempo a causa de la lluvia. La carrera estaba programada para dar inicio a la 1 de la mañana del Centro de México, pero las condiciones climáticas impidieron que la misma comenzara a tiempo.

Las condiciones climáticas no permitieron que la carrera en el Circuito de Sepang, en Malasia, se pusiera en marcha a la hora pactada.

Hasta el momento ni la F1 ni la FIA han informado acerca de algún ajuste de fecha de la celebración del Gran Premio de Baréin.

EVG