En medio de la polémica que efrenta Christian Nodal por el problema legal que tiene con su padre y el uso de su nombre como artista, el cantante de regional mexicano anunció a su público que por un tiempo, dejará de presentarse en México.

El esposo de Ángela Aguilar ha tenido una relación compleja con el público latino en los últimos años, entre quienes lo apoyan a él y a su música y los que simplemente, dejaron de lado su arte por la polémica con su ex pareja, Cazzu, a quien dejó con cinco meses de postparto.

EL CANTANTE Christian Nodal en concierto, ayer ı Foto: Cuartoscuro

Ahora, Nodal informó después de una presentación en Yucatán que lo dejaremos de ver en sobre el escenario en territorio mexicano, pese a que gran parte de sus presentaciones suelen ser palenques y ferias alrededor de la República.

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Nodal dejará de dar conciertos en México ‘hasta nuevo aviso’

A través de su cuenta de Instagram, ‘El Forajido’ realizó una publicación en la que podemos ver una foto del artista con micrófono en mano, pero lo que llama la atención es el mensaje con letras verdes.

“Merida, Yucatán de mi corazón”, comienza, “ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”, les contó a sus millones de seguidores.

De este modo, el intérprete de ‘Cazzualidades’ dio a conocer que por un tiempo, ya no lo veremos en territorio mexicano. Enseguida, comenzaron a surgir las teorías detrás de esta decisión.

¿Qué habrá querido decir Christian Nodal con este texto publicado en sus redes sociales? 😱 pic.twitter.com/vEMGLGgomk — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) November 23, 2026

Una de las especulaciones más contundentes señalan que su retiro sería en espera de que se solucione el problema que tiene con su padre por el uso de su nombre y música.

Recordemos que Christian Nodal enfrenta una disputa legal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra su padre, Jesús Jaime González Terrazas, por el registro y uso comercial del nombre artístico “Christian Nodal”.

El 30 de septiembre de 2026, el padre de Nodal solicitó registrar la marca “Christian Nodal” bajo la clase 16 del IMPI, que abarca productos de papel y cartón, artículos de imprenta, fotografías, papelería y material didáctico.

Ante esto, el cantante presentó una oposición formal ante el IMPI para frenar el trámite. Su defensa argumenta que su padre no es la persona cuyo nombre artístico se busca registrar y que no cuenta con su consentimiento expreso para hacerlo, además de señalar el riesgo de confusión y afectación a sus derechos.

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