Ángela Aguilar y Nodal celebran seis años de ‘Dime cómo quieres’ con romántico VIDEO

Ángela Aguilar y Christian Nodal no se cansan de mostrar su amor pese a las críticas y señalamientos que enfrentan constantemente. Ahora, la pareja celebró los seis años desde el estreno de su primera colaboración juntos, que marcó un punto importante en su historia.

El tema musical se estrenó un 12 de noviembre de 2020 y en su momento, se convirtió en un fenómeno global dentro del género regional mexicano, alcanzando el número 1 en las listas de popularidad en México con cientos de millones de reproducciones.

Asimismo, la colaboración unió el talento de dos de las figuras jóvenes más importantes de la música mexicana. Si bien tanto Christian Nodal como Ángela Aguilar aseguran que solo eran colegas, la relación sí tuvo un punto de inflexión gracias al tema musical.

Nodal presume los 6 años de ‘Dime como quieres’

“Ángela y yo nunca imaginamos hasta dónde llegaría esta canción. Hoy volvimos a cantarla así, con el alma y el mismo amor por la música. Gracias por llevarla tan lejos y guardarla tan cerquita del corazón”, escribió Nodal en una publicación de su cuenta de Instagram.

La publicación incluyó un video que mostraba a la pareja sentada en una parte de su casa en Estados Unidos. Él traía una guitarra y ella estaba sentada frente a él con unos pantalones baggy de mezclilla.

Juntos, cantaron a capela un pedazo de su icónica colaboración mientras se miraban frente a frente. Al final del video, la pareja se besa y se muestran contentos por el momento que vivieron.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Por un lado, en sus redes sociales oficiales, sus fanáticos expresaron apoyo y celebraron el amor de la pareja, además de pedir más colaboraciones.

Pero cuando el video fue replicado en otros sitios, los comentarios dejaron de ser positivos y muchos los señalaron de fingir para redes sociales. Te dejamos algunas de las reacciones:

“Ya es justo y necesario un álbum juntos por favor”.

“Hasta dan ganas de enamorarse, hermoso lo que transmiten”.

“Quisiera creerles”.

“Bajo las lágrimas de otras personas nadie construye felicidad”.

“Ya aburren con esa canción”.

“Ahora la de Cazzualidades”.

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