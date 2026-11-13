Luis de Llano defiende su disculpa a Sasha Sokol: ‘Se ajusta a la sentencia, no al capricho doloso’

Después de que Sasha Sokol rechazara las disculpas por video de Luis de Llano respecto a su caso de abuso, el productor mexicano se ha pronunciado respecto al tema y defendió el motivo por el que no realizará las disculpas del modo que la cantante esperaba.

La artista señaló que su agresor habría evadido varios detalles importantes respecto al caso, pues no mencionó la edad que ella tenía cuando comenzó su relación, además que ella pidió no responsabilizar a sus padres, pues asegura que en cuanto supieron sobre lo que sucedía encontraron la manera de alejarla del hombre.

Ante el video publicado por Luis de Llano el 2 de noviembre de 2026, la representación legal de Sasha Sokol informa:



1. Incumplimiento de la sentencia.



La justicia mexicana, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó la responsabilidad civil de Luis de Llano y… — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 6, 2026

“La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”, señaló Sasha Sokol.

Ante lo que ha sido calificado por la afectada como un nuevo incumplimiento a la resolución contra el productor, la mujer anunció que incorporará a Zinser y Asociados a su equipo legal para continuar el caso por la vía penal.

Luis de Llano defiende sus disculpas a Sasha Sokol

Tras las declaraciones de la ex integrante de Timbiriche, Luis de Llano declaró que está condenado a hacer un perdón público y que este no debe cumplir necesarimente con los parámetros compartidos por la agredida.

A través de un video publicado en el canal de YouTube Cumplimiento Luis de Llano, el exproductor de Timbiriche explicó que su declaración no fue una disculpa en los términos que reclama la intérprete, sino un perdón público por las declaraciones que realizó anteriormente y que afectaron su reputación.

¡La polémica continúa! Luis de Llano rompe el silencio y publica un comunicado luego de que Sasha Sokol desacreditara su disculpa. ¿Qué opinas de esta nueva declaración? 👀💬



¡Te contamos todos los detalles en #ZonaDeEspectáculos! 📺🔥#VLA, 8:55 A.M por @AztecaUno pic.twitter.com/jbGSK5uPMK — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 13, 2026

“El perdón público emitido se ajusta a la sentencia ratificada, no al capricho doloso de la actora”, expresó, pues considera que las exigencias de la artista vulneran sus derechos.

En ese sentido, señaló que mencionar que durante su relación ella tenía 14 años y él 39, sería un intento de autoincriminación y una confesión coaccionada, y también rechazó incorporar una aclaración sobre la participación de los padres de Sokol, al señalar que ellos no forman parte del litigio.

¿Quieres saber más?

Sasha Sokol: Ésa no es la disculpa que ordenó el tribunal

Sasha Sokol cuestiona a quienes juzgan a las víctimas de abuso tras críticas por caso Luis de Llano

Sasha Sokol va por nuevas sanciones para Luis de Llano

Timbiriche acusa a la serie de Vix por revictimizar a Sasha Sokol: ‘Eligieron distorsionar lo que vivimos’