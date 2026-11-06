Sasha Sokol: Ésa no es la disculpa que ordenó el tribunal

La cantante Sasha Sokol rechazó la disculpa pública que el productor Luis de Llano Macedo difundió en un video en redes sociales y acusó al productor de incurrir en un nuevo incumplimiento de la sentencia por daño moral.

La ex-Timbiriche sostuvo que el mensaje no reconoce los puntos fundamentales establecidos por la autoridad judicial, entre ellos que ella tenía 14 años y no podía consentir una relación con un adulto que ejercía una posición de poder sobre ella. “Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”, expresó ayer en sus redes sociales.

El Tip: En mayo de 2023, un juez civil condenó a De Llano por daño moral y ordenó, ofrecer una disculpa pública y abstenerse de hablar de ella.

En su posicionamiento, la intérprete fue enfática al explicar qué debía reconocer el productor: “La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”.

Sokol también recordó que De Llano tiene prohibido mencionarla públicamente, excepto en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente. Por ello, advirtió: “Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”.

Después de casi cinco años de litigio por la vía civil, anunció que el despacho Zinser y Asociados se incorporará a su equipo de abogados en materia penal. Concluyó su mensaje con una frase contundente: “Luis de Ya No”.

El pronunciamiento respondió a la grabación que el productor difundió, en la que reconoce su responsabilidad civil por daño moral derivada del vínculo que ambos sostuvieron durante los años ochenta. “Aquí y ahora hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery”, manifestó.

De Llano también reconoció que sus declaraciones durante la entrevista concedida a Yordi Rosado, el 6 de marzo del 2022, así como un comunicado publicado semanas después, fueron “desafortunadas e inexactas”. Admitió que ambas “minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron en la esfera personal” de la cantante.

Timbiriche contra la bioserie. La postura de Sokol también se suma al pronunciamiento que realizó el pasado 3 de noviembre junto con Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra, en el que cuestionaron la manera en que la bioserie de Timbiriche, producida por ViX, abordó la historia de la agrupación y el episodio de abuso que vivió la cantante con el productor.

“La serie no fue de Timbiriche. Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones. La producción eligió distorsionar lo que vivimos juntos para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable”, resaltaron.