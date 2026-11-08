El jueves 5 de noviembre Luis de Llano publicó una disculpa pública a Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche. Sin embargo, la artista respondió que el video no corresponde al texto que un tribunal le ordenó publicar como parte de la sentencia por daño moral.

La cantante sostuvo que el mensaje omitió aspectos centrales de la resolución judicial, entre ellos el reconocimiento de que ella tenía 14 años, que no podía consentir una relación con un adulto y que existía una posición de poder por parte del productor.

Además, la defensa de Sasha Sokol acusó a Luis de Llano de incumplir el procedimiento establecido por la jueza y anunció que tomarán nuevas acciones legales para exigir el cumplimiento íntegro de la sentencia y sancionar los presuntos desacatos.

A raíz de ello, cientos de personas se han pronunciado en favor de la intérprete, pero otros cientos más la han criticado y revictimizado. Ante los señalamientos, Sokol lanzó un fuerte cuestionamiento en redes sociales con el que evidencia el desprecio que la gente le tiene a las víctimas de violencia.

Sasha Sokol cuestiona a quienes juzgan a las víctimas de abuso tras críticas por caso Luis de Llano

A través de su cuenta oficial de X, Sasha Sokol publicó una serie de preguntas para quienes la critican por denunciar a Luis de Llano, con quien tuvo una relación marcada por los abusos cuando ella tenía 14 años y él 39.

“Si el tiempo que dedican a atacar lo dedicaran a hacer estas preguntas en internet, obtendrían respuestas objetivas:

1. ¿Por qué una víctima de abuso infantil cambia el relato de lo sucedido una vez que se da cuenta de la realidad?

2. ¿Cuál es la edad promedio a la que se llega a comprender el abuso como tal cuando éste ha sido continuo?

3. ¿Por qué la gente juzga a la víctima cuando finalmente decide revelar el abuso?

4. ¿Por qué la gente tiende a culpar a los padres de la víctima?

5. ¿Por qué a la gente le resulta más fácil juzgar en lugar de intentar comprender?“

Sasha Sokol cuestiona a quienes juzgan a las víctimas de abuso tras críticas por caso Luis de Llano ı Foto: Captura de pantalla

Unos minutos después la cantante compartió una nueva reflexión, pero ya no dirigida a la gente, sino a ella misma. “Dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar. La serenidad para soltar lo que no puedo cambiar. La sabiduría para entender la diferencia”, escribió en X.

Dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar.

La serenidad para soltar lo que no puedo cambiar.

La sabiduría para entender la diferencia. — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 8, 2026

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