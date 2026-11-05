‘Esa no es la disculpa que le ordenó el tribunal’: Sasha Sokol responde a video de Luis de Llano

El video de Luis de Llano en el que pide perdón públicamente a Sasha Sokol abrió un nuevo capítulo en el proceso legal que ambos mantienen desde hace casi cinco años. Aunque el productor reconoció su responsabilidad civil por daño moral, la cantante aseguró que el mensaje difundido no corresponde a lo que las autoridades judiciales ordenaron.

La respuesta de Sokol llegó luego de que comenzara a circular en redes sociales la grabación en la que De Llano expresa su “encarecida solicitud de perdón público” y se compromete a no volver a mencionarla.

La artista advirtió que la publicación podría representar un nuevo incumplimiento de la sentencia definitiva. Además, anunció que incorporará a Zinser y Asociados a su equipo jurídico para llevar el caso por la vía penal.

Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí.



Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año.



La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente… — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 5, 2026

A través de un mensaje, Sasha Sokol explicó que la disculpa difundida por Luis de Llano no es la que el tribunal le ordenó publicar y cuyo texto, afirmó, quedó firme desde enero de este año.

La cantante detalló que la resolución judicial establece que el productor debe reconocer expresamente que ella tenía 14 años cuando comenzó el vínculo entre ambos y que, por su edad, no podía consentir una relación de esa naturaleza. También debía admitir que actuó desde una posición de poder y aclarar que los padres de Sokol no fueron cómplices.

“Esa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal”, señaló la artista, quien sostuvo que ninguno de esos puntos aparece en el video difundido por De Llano.

Sokol agregó que el productor tiene prohibido volver a mencionarla públicamente, salvo que lo haga en los términos exactos de la disculpa establecida por las autoridades. Por ello, consideró que la publicación constituye un nuevo incumplimiento de la sentencia.

El mensaje de Luis de Llano, por su parte, reconoce su responsabilidad civil por daño moral derivada del vínculo que sostuvo con la cantante durante la década de los 80. También calificó como desafortunadas e inexactas sus declaraciones anteriores, en las que habría minimizado el impacto de los hechos.

El productor reiteró su solicitud de perdón y aseguró que respetará la vida privada, el honor, la dignidad y la integridad de Sokol. La cantante, sin embargo, insistió en que el cumplimiento debe apegarse a lo establecido judicialmente.

Tras casi cinco años de litigio civil, la artista anunció que Zinser y Asociados también la representará en materia penal, mientras continúa el proceso relacionado con la sentencia.

🚨 ¡DE ÚLTIMA HORA! 🚨 Después de un largo proceso legal, el productor Luis de Llano Macedo ofrece una disculpa pública a la cantante Sasha Sokol, en cumplimiento de la sentencia que quedó firme luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara otorgarle un… pic.twitter.com/4MD4NcEWPU — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) November 5, 2026

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