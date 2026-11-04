¿Quién era y de qué murió John Frieda, el estilista de Lady Di y Madonna?

Murió John Frieda, uno de los peluqueros pioneros de la historia de la belleza; tenía 75 años y 38 años de trayectoria. El estilista tuvo una amplia lista de clientas, incluyendo personalidades del mundo del espectáculo como Madonna, Lady Di, Jaqueline Kennedy, Twiggy, Nicole Kidman y Sarah Jessica Parker.

¿Quién era John Frieda, el estilista de Lady Di y Madonna?

John Frieda fue un reconocido estilista y empresario británico que se convirtió en una de las figuras más influyentes de la industria de la belleza. Nació en Londres el 9 de julio de 1951 bajo el nombre de Alan Howard Frieda.

Construyó una exitosa carrera como peluquero de celebridades y fundó de una de las marcas de cuidado capilar más famosas del mundo. Empezó en un salón de belleza en 1988 y en poco tiempo se volvió un ícono internacional.

A lo largo de su trayectoria trabajó con figuras internacionales como la princesa Diana de Gales, mejor conocida como Lady Di, así como con artistas de la talla de Madonna.

Además de su trabajo en los salones, John Frieda desarrolló una línea de productos para el cabello que alcanzó gran éxito comercial. Su empresa fue adquirida en 2002 por la compañía japonesa Kao Corporation, convirtiendo su nombre en una marca reconocida en numerosos países.

John Frieda también estuvo casado con la cantante escocesa Lulu entre 1977 y 1991 y posteriormente con Avery Agnelli, con quien tuvo hijos.

¿De qué murió John Frieda?

Este miércoles se dio a conocer que John Frieda murió, a los 75 años. La noticia fue confirmada a través de redes sociales, en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la marca.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de John Frieda, el visionario peluquero cuyo nombre lleva orgullosamente nuestra marca. El espíritu pionero del Sr. Frieda y la dedicación a su artesanía transformaron el cabello y la confianza de la gente en todo el mundo; una de las figuras más influyentes en la peluquería, es un verdadero icono que moldeó e inspiró la cultura”, escribieron.

Se sabe que John Frieda falleció pacíficamente y rodeado de su familia, pero no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento.

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