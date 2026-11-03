¿Quién era Luis Rico y de qué murió el popular cantante boliviano?

Murió Luis Rico, célebre cantautor boliviano, a los 81 años edad entre la noche del 2 de noviembre y las primeras horas del 3 de noviembre de 2026, una noticia que sacudió a la comunidad artística de su país.

Sus canciones retrataron la historia, las luchas populares y la realidad política de Bolivia con una postura crítica durante as dictaduras militares que lo llevó al exilio en dos ocasiones.

Bolivia no solo pierde a un gran cantautor, pierde a uno de los intérpretes más lúcidos de su historia, a un hombre que comprendió que la música no debía limitarse a emocionar, sino también a cuestionar, denunciar y despertar conciencias. Gracias maestro LUIS RICO🤍🕊️ pic.twitter.com/1giWAXYuaN — Casimira Lema (@LemaCasimira) November 3, 2026

¿Quién era Luis Rico y de qué murió?

Luis Rico Arancibia nació el 15 de mayo de 1945. A través de su carrera, destacó como una de las figuras más emblemáticas del folclore y la trova de protesta en Bolivia, reconocido ampliamente por su incansable labor en la defensa de la democracia y los derechos sociales a través de la música.

Nacido en Tupiza, consolidó una trayectoria artística de más de medio siglo en la que entrelazó las raíces musicales andinas con temáticas de compromiso popular y crítica social.

Su postura contestataria frente a los gobiernos autoritarios le valió múltiples persecuciones y exilios hacia países como Francia y México durante las décadas de 1970 y 1980, experiencias que enriquecieron su proyección artística e internacionalización.

Entre su vasta discografía destacan temas emblemáticos del cancionero boliviano como Panorama Yungueño, Pucha Caray y El último Tinku en París. Fue galardonado con importantes reconocimientos nacionales como el Premio Nacional de Cultura en 2013 por su invalorable aporte al patrimonio musical de la nación.

En cuanto a las causas de su deceso en noviembre de este año, los comunicados familiares y reportes de prensa evitaron dar grandes detalles sobre el motivo, pues se limitaron a relacionar su falecimiento con su edad avanzada.

Pocas semanas antes de su muerte, el músico había participado en homenajes públicos organizados en escenarios emblemáticos de La Paz, donde se le reconoció lúcido y rodeado del cariño de su público.

Su partida deja un vacío imborrable en la historia de la canción de protesta sudamericana, permaneciendo su legado sonoro como un símbolo permanente de memoria, identidad cultural y resistencia democrática.

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