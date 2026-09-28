MTV VMAs, la noche de Taylor Swift y Madonna

TAYLOR SWIFT, ayer, al recibir el premio a Video del Año en los MTV.

Taylor Swift y Madonna, la noche de los MTV VMAs fue suya. Una se llevó el máximo galardón, el de Video del Año y recibió el primer Artist Director Honors y, la otra, volvió a los galardones 23 años después refrendando su legado al ganar la estatuilla a Artista del Año y ofrecer un show digno de la reina que es. Ambas hicieron historia por razones distintas.

MADONNA al volver al escenario de los premios, tras más de dos décadas. ı Foto: AP y Reuters

La categoría a Video del Año era reñida, competía Madonna, pero finalmente Taylor Swift fue la rotunda ganadora con “The Fate of Ophelia”, y con ello, se convirtió en la artista más premiada en la historia de los MTV VMAs.

El Dato: MADONNA llegó como la artista con más nominaciones de toda la ceremonia. Aspiraba a 13 premios y se llevó siete estatuillas, entre éstas la de Mejor Colaboración.

SOMBR lució un atuendo hecho a la medida por ERL. ı Foto: AP y Reuters

“Dedico este premio a una persona sin la cual esto no estaría pasando, la showgirl Dolly Parton”, dijo conmovida Taylor Swift.

RAYE brilló con este vestido de Georges Hobeika con pedrería. ı Foto: AP y Reuters

En la velada del Teatro Peacock, de Los Ángeles, California, la estrella también compartió que Dolly Parton “todo lo convirtió en amor. Siempre voy a ser su fan”.

PARIS HILTON llevó retrofuturismo de los años 60 con este look. ı Foto: AP y Reuters

La intérprete también se convirtió en la primera en ganar el Artist Director Honors, por ser “la arquitecta de su propio caos” y mantener “una visión artística” en cada video que ha creado.

TROYE SIVAN impuso vanguardia de la mano de la firma Erdem. ı Foto: AP y Reuters

18 videos ha dirigido Taylor Swift

TAYLOR SWIFT derrochó elegancia con este Tamara Ralph. ı Foto: AP y Reuters

En la presentación del galardón, la cantante dijo que dirigir era una extensión natural de su gusto por escribir historias. Recordó que hace 20 años, casi los mismos que Madonna tenía de no aparecer en estos galardones, comenzó a hacer videos.

Como parte de la premiación, estrenó el video de la nueva canción “Patient Zero”, protagonizado por Colin Farrell y Dakota Johnson. Estuvo dirigido por ella y en la fotografía participó el mexicano Emmanuel El Chivo Lubezki.

LA CANTANTE británica Raye, al rendir tributo al icóno del pop George Michael. ı Foto: AP y Reuters

En el clip se vio al inicio a Dakota Johnson caminando entre la nieve en un panteón. La actriz y la cantante representan, po separado, a dos mujeres que tuvieron una relación tóxica con un hombre.

El Tip: la ceremonia se retrasó debido a que el partido de la NFL entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys se fue a tiempo extra.

RECLAMA SU TRONO. Los reflectores ayer no sólo fueron para Taylor Swift, también los acaparó Madonna, quien a sus 68 años, demostró que su legado continúa, y no sólo eso, se renueva. Protagonizó el primer número de la noche con temas de su más reciente disco Confessions II, en el que volvió a traer el espíritu libertario del baile.

LISA llevó su rap al escenario, donde representó peleas callejeras y cantó arriba de un carro. ı Foto: AP y Reuters

Primero apareció acompañada de Sabrina Carpenter cantando “Bring Your Love”, convirtiendo el escenario en una auténtica fiesta. Para hacer la transición con Charli XCX, la Reina de Pop recorrió el lugar sobre una plataforma mientras bailarines aparecían tapados con atuendos blancos. Fue la escena más comentada del número en redes sociales.

Con Charli XCX interpretó “Danceteria Afterhours”. Fiel a su estilo, llevó el deseo, la fiesta y el baile, a través de plataformas que simulaban baños en un antro, donde todo puede pasar.

YUNG LEAN, al interpretar por primera vez en vivo el video de la canción “Storm II”. ı Foto: AP y Reuters

Madonna también fue galardonada como Artista del Año. Cuando recibió el premio, recordó que hace 43 años se presentó en los primeros MTV VMAs. Reconoció que esa noche nada fue perfecto, tuvo problemas técnicos y, sin embargo, se sintió orgullosa, mientras su mánager de ese entonces le dijo que su carrera se había acabado. Pero ayer estaba ahí en ese mismo lugar conservando la corona de reina del pop.

Su mensaje fue inspirador: “Quiero que sepan que pasé el último año y medio volviéndome a encontrar, haciendo la música que quería hacer… Para mí ésa es la definición de ser artista, espero que pasen el resto de su vida haciendo eso”.

DAVE GROHL, Krist Novoselic y Pat Smear, de izq. a der., al recibir el premio. ı Foto: AP y Reuters

También ganó en la categoría Mejor Dance, momento en el que se sacó un láser del trasero, pero quienes la acompañaron no entendieron el chiste ni la referencia. Y con Sabrina Carpenter se alzó en Mejor Colaboración.

La ceremonia de premiación contó con Snoop Dogg como anfitrión y tuvo tres homenajes importantes: el de la recién fallecida Dolly Parton, el de George Michael y el de Nirvana.

Kacey Musgraves fue la encargada de rendir tributo a Dolly Parton con una versión de “I Will Always Love You”.

Luego se unieron Raye con temas como “I Will Overcome” y Bruno Mars con “Dance With Me”. También Shaboozey cautivó con “Cowgirl”. Snoop Dogg comentó: “Así es como se homenajea a una leyenda”.

También se honró a George Michael, ícono del pop. Sombr fue el encargado de abrir la presentación con “Faith” y “Father Figure”, enfundado en la chamarra negra de cuero que usó el artista británico durante su Faith Tour de 1988.

Después se sumó Raye con “I Knew You Were Waiting (For Me)” y Teddy Swims cautivó con su versión de “Careless Whisper”, un himno que ha trascendido generaciones. Para el cierre, Adam Lambert cantó “Freedom! ’90”.

La banda Nirvana también fue honrada por ser fiel a su visión, por sus letras “poéticas, crudas y humanas” y por dejar videos que definieron una época. La extinta agrupación que en sus inicios fue integrada por Dave Grohl, Krist Novoselic, Pat Smear y Kurt Cobain recibió el Video Vanguard, a 34 años de la presentación del ensamble en los MTV.

Krist Novoselic fue el encargado del mensaje que resonó como nunca en tiempos en los que la Inteligencia Artificial acapara lugares en la industria musical. “Nirvana sigue resonando, porque la gente sigue hambrienta de autenticidad, de algo real, de algo que te diga que está bien ser cómo eres. Kurt Cobain habría amado ese legado”.

Otras galardonadas de la noche fueron Sienna Spiro como Mejor Artista Nuevo, y LISA en Mejor Pop por “Dream”.

De esta manera, Madonna refrendó su legado y por qué mantiene la corona del pop, y Taylor Swift demostró que también tiene poderío en la industria y que construye a pasos agigantados su carrera.