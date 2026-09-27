¿Quién salió eliminado de La Granja VIP hoy 27 de septiembre 2027?

Uno de los participantes de La Granja VIP salió eliminado del programa esta noche, tras ser el menos votado por el público y se despide del sueño de continuar y llevarse el premio millonario.

Los nominados fueron: Manelyk González, Carlos Trejo, Kenny Avilés. Julio Camejo y La Bebeshita, uno de ellos fue el eliminado.

¿Quién salió eliminado de La Granja VIP 27 de septiembre?

El eliminado de La Granja VIP de este domingo podría ser Carlos Trejo o Kenny Avilés, son los más débiles del programa, casi no participan y son de los más grandes, por lo que casi no interactúan, sin embargo, Kenny es del equipo de Manelyk y podría tener el respaldo del fandom de la influencer para salvarse.

Los fans tienen que esperar a que se transmita el programa completo para conocer al verdadero eliminado del reality show.

¿Qué pasó en la eliminación de La Granja VIP del 27 de septiembre?

La primera que logró salvarse de la eliminación fue Daniela Alexis, conocida como “La Bebshita”, ya que ella fue la primera en regresar luego de que el público votó por ella para que continúe en la competencia.

#LaBebeshita es la primera Granjera salvada esta noche. 🤩🙌 ¡A seguir disfrutando de esta aventura una semana más! 👩🏻‍🌾🔥#LaGranjaVIPMX EN VIVO AHORA por #AztecaUNO. 🌾 #LaGranjaVPMX pic.twitter.com/M1qHtCXrZB — La Granja VIP (@lagranjavipmx) September 28, 2026

Hoy también se eligen a los nuevos peones de la semana que estarán haciendo los trabajos más pesados con la limpieza de los animales de la granja y quienes tienen que preparar la comida de los granjeros.

Mono Osuna, quien es el actual capataz, tiene que escoger al mejor peón de la semana, entre Ivonne Montero, Kunno, Mónica Escobedo y Kevyn Contreras.

Asimismo, los granjeros hicieron una dinámica en la que dijeron a quien consideraban que no debería regresar a la competencia y la mayoría votó por Carlos Trejo y Kenny Avilés, el único que votó diferente fue Kevyn, quien consideró que la persona que no debería volver era Julio Camejo, luego de que le levantó falsos a Ivonne y la acusó de haber maltratado a las vacas, cuando era mentira.

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