Hija del ‘Flaco’ Ibáñez revela el estado de salud del actor; aún solicita donadores de sangre

El actor Manuel El Flaco Ibáñez, de 80 años, fue sometido recientemente a una operación de emergencia en el Hospital ABC de Santa Fe, según confirmó su familia.

Luego de que los seguidores de quien da vida a Jorjais, en Vecinos, se alarmaran por el diagnóstico “delicado” en el que se encontraba el famoso, su hija Daniela Ibáñez reveló cuál es el estado de salud actual del histrión.

Hija del ‘Flaco’ Ibáñez habla del estado de salud del actor

Daniela Ibáñez, hija de Manuel El Flaco Ibáñez, publicó un video de agradecimiento en sus historias de Instagram para las personas que la han contactado a ella y a su familia.

“Les quiero agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirme para ver cómo está mi papá, a todas las personas que nos han contactado, a mi hermana, a mi mamá o a mí, las muestras de amor son infinitas”, expresó la actriz.

Del mismo modo, la hija del histrión resaltó que se encuentra conmovida al ver la solidaridad que despertó esta situación: “La gente que se ha enterado que necesita mi papá sangre, han ido sin conocerlo, simplemente a donar”.

Además, reveló que Manuel El Flaco Ibáñez permanece en observación en el hospital, pero se encuentra estable. “Es importante que sepan que mi papá está bien, quiero recalcar que él está estable, él está bien. Sé que hubo personas que comentaron la noticia de una manera mucho más alarmista de lo que está siendo”, aclaró.

Hija del ‘Flaco’ Ibáñez continúa solicitando donadores de sangre O negativo

Daniela Ibáñez dijo a sus seguidores que continúan buscando donadores de sangre O Negativo (O-) pues deben reponer el fluido que le colocaron al actor Manuel El Flaco Ibáñez.

“Seguimos buscando donadores porque el tipo de sangre que tiene mi papá es muy especial, como él, entonces ha sido un rollo que la gente cumpla los requisitos y que tenga ese tipo de sangre. Gracias a todas las personas que ya fueron”, expresó.

#IMPORTANTE Buscamos donadores de sangre O Negativo para el querido "Flaco" Ibáñez.



Hospital ABC de Santa Fe.



Donar sangre es un acto de amor y solidaridad. @donaenvida pic.twitter.com/fHMPcmdTvo — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 23, 2026

Te puede interesar: