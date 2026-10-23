¿Qué le pasó a Ric Flair? Leyenda de la WWE es hospitalizado tras fuerte caída

El luchador profesional Ric Flair, de 77 años de edad, fue llevado de urgencia a un hospital de Florida después de haber caído afuera de un restaurante bar en Tampa, donde se lastimo el rostro.

La noticia conmocionó al público en general que lo recuerda por sus icónicas participaciones en la WWE. Tuvo su primera gran etapa a inicios de la década de 1990, conquistando el histórico Royal Rumble de 1992 y obteniendo el Campeonato de la WWF.

Su regreso en 2001 consolidó aún más su legado, pues cofundó la influyente facción Evolution junto a Triple H, Batista y Randy Orton, y cosechó títulos secundarios y de parejas.

Su última lucha oficial en WWE se dio en WrestleMania XXIV (2008) ante Shawn Michaels, marcando una emotiva despedida que precedió su hito único como el primer luchador inducido dos veces al Salón de la Fama de la WWE.

¿Qué le pasó a Ric Flair?

En redes sociales, ya circula un video del medio especializado TMZ que muestra a Ric Flair siendo atendido por paramédicos tras una fuerte caída y se especula que pudo haber sufrido una conmosión, además que se habría cortado el ojo y el rostro.

Ric Flair was taken to the hospital after he fell outside a restaurant in Florida on Friday. pic.twitter.com/2OPrugAKz6 — TMZ (@TMZ) October 23, 2026

El coágulo en la pierna de Ric Flair

La supuesta caída ocurre después de que el atleta compartiera un mensaje en el que le informaba a su público que por indicaciones médicas, le sería imposible presentarse en Seattle, como tenía planeado.

“Lamentablemente, estoy lidiando con un coágulo sanguíneo en la pierna, y mis médicos han limitado mis viajes a una duración de entre 3 y 4 horas. Seattle queda fuera de ese rango y, por mucho que me pese, debo priorizar mi salud y mi recuperación”, contó entonces.

En ese sentido, destacó que los coágulos sanguineos pueden incluso poner su vida en riesgo, por lo que decidió obedecer las indicaciones médicas. “Tengo programado un procedimiento para tratar la vena afectada; mis médicos esperan que, tras la intervención, pueda volver a realizar viajes más largos”, agregó.

“Siento mucho los inconvenientes y la decepción que esto pueda causar, y les agradezco profundamente su paciencia, comprensión y apoyo constante”, finalizó.

¿Quieres saber más?

Famoso luchador de WWE es demandado por un baile sexual a un guardia de seguridad (VIDEO)

Guillermo del Toro apoya quejas a Cinépolis tras el regreso de El Laberinto del Fauno por sus 20 años

¿Qué le pasó a Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez? Piden donadores de sangre tras hospitalizar al actor

¿Qué le pasó a Édgar Vivar? Alista testamento antes de cirugía de columna