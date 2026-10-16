Famoso luchador de WWE es demandado por un baile sexual a un guardia de seguridad (VIDEO)

El entretenimiento de la World Wrestling Entertainment (WWE) llegó muy lejos con el baile sexual que Montez Ford realizó frente a un guardia de seguridad. El luchador que presumía su campeonato comenzó a mover su pelvis y abrir su chaleco para mostrar su pecho, algo que no le pareció a la persona que estaba trabajando en ese momento.

Aunque los aficionados estaban muy felices y grabando el momento durante la función de Raw, el guardia de seguridad no la pasó muy bien, por lo que decidió demandar a Montez Ford por lo ocurrido, pues el agente de seguridad afirma haber recibido un baile sexual no deseado.

🚨 Montez Ford is currently being sued

by a security guard for an “Un-Wanted lap dance” he received while working Monday Night Raw in the summer. https://t.co/2S8yYQ28FX pic.twitter.com/zlf4lNgEok — FADE (@FadeAwayMedia) October 16, 2026

La WWE también recibió una demanda por el baile de Montez Ford

Montez Ford realizó un baile sexual frente al guardia de seguridad que notablemente lucía incómodo en ese momento. Por este incidente el luchador y la WWE recibieron una demanda que contempla 14 cargos.

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La demanda para Montez Ford fue por el baile, pero para la empresa estadounidense tiene que ver con la publicación y difusión del video. El documento legal dice que Montez Ford rozó la pierna del guardia de seguridad durante el baile que realizó frente a él.

Entre las acusaciones que hay en la demanda, entran agresión física, agresión simple, imposición intencional de angustia emocional y presuntas vulneraciones a la Ley de Violencia de Género. Aunque la WWE aún no habla al respecto.

A Cook County Sherriff is suing #WWE and Montez Ford for inappropriate dance that he calls it "sexual harassment" pic.twitter.com/F2MvcM45if — jafehhh (@jaffehh) October 16, 2026

Netflix borró el momento del baile de Montez Ford

Netflix es la plataforma donde la afición puede ver tanto las repeticiones de Raw y Smackdown, lamentablemente el baile De Montes Ford ocurrió durante la transmisión en vivo del evento.

La empresa que transmite la WWE decidió quitar este momento en la repetición del programa, todo por el tema de la demanda en contra de la empresa estadounidense y el luchador. Netflix decidió quitar el incidente y poner un corte comercial en su lugar.

Aunque esto haya sido retirado de la retransmisión, el video ya se encuentra circulado con fuerza en redes sociales y las pruebas ayudarán al guardia de seguridad en la demanda que realizó en contra de Montez Ford la WWE.

DCO