¡Sanción! Azalia queda nominada en La Granja VIP tras pelea con Rafa Mercadante | VIDEO

Este viernes 23 de octubre, Azalia Ojeda ‘La Negra’ quedó nominada por sanción en La Granja VIP, después de que protagonizó un fuerte conflicto con Rafa Mercadante dónde hasta se especuló sobre supuestos golpes.

Azalia es castigada en La Granja VIP y la nominan

Durante la gala de este viernes, le informaron a Azalia que había quedado nominada por su reciente comportamiento con uno de sus compañeros, pues pese a que los dos discutieron y se insultaron, ella habría “cruzado un límite”.

👁️ Azalia Ojeda fue SANCIONADA por mencionar y ofender a las hijas de Rafael Mercadante durante una discusión, quedó clavada en la tabla de nominados y deberá enfrentar la eliminación del domingo.#LaGranjaTraición pic.twitter.com/PqCtUXsgVl — nacho con O (@NachoConO) October 24, 2026

El mismo habría sido hablar sobre las hijas de Rafa Mercadante. “Es la razón por lo que La Granja ha decidido intervenir”, dijo Adal Ramones antes de informarle sobre su nominación inmediata.

Además, la mujer tendrá que permanecer en la tabla hasta el domingo sin posibilidad de salvación y el público decidirá su destino. Destacaron sin embargo que la responsabilidad por el problema fue de ambos y que Rafa fue quien encendió los animos en el proyecto.

¿Qué pasó entre Rafa Mercadante y Azalia?

Los granjeros tuvieron dos enfrentamientos consecutivos que se hicieron virales en las redes sociales, pese a que la producción censuró algunas escenas que después mostró en la gala.

El primer conflicto entre Azalia y Rafa Mercadante en La Granja VIP ocurrió el pasado miércoles, cuando ambos participantes se hicieron reproches sobre actitudes en la competencia, lo que abrió una rivalidad que no quedó ahí.

Video de la pelea entre Azalia Vs Rafa Mercadante #LaGranjaTraición pic.twitter.com/71p7RPa5sI — +FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) October 24, 2026

En la noche de este jueves, cuando Rafa contó que Azalia lo habría insultado cuando él le sonrió. El conductor afirmó que Azalia le mostró el dedo medio y que, cuando él le dijo “Siéntate”, ella respondió: “Aquí es donde se van a sentar tus hijas”.

A pesar de que se especuló que Azalia había llegado a golpear a Rafa, la producción aseguró que esto no sucedió en ningún momento de los enfrentamientos, por lo que se mantuvieron dentro de las reglas del reality show.

Ivonne Montero fue una de las personalidades que trató de calmar la situación durante las confrontación y la famosa incluso admitió tener la intención de golpearlo, aunque al final esto no sucedió.

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