¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP hoy 21 de octubre 2026?

Este miércoles 21 de octubre de dieron a conocer los nominados de La Granja VIP 2026 , en medio de un ambiente de tensión que no hace más que aumentar tras la expulsión del pasado domingo y otras polémicas que se han ido creando.

Antes de la gala de nominados, Fernando Lozada se había convertido en el nominado directo de la semana tras ser parte del legado de Pimpinela; por otro lado, en esta ocasión ningún habitante ha recibido alguna sanción que lo lleve a la placa.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Los nominados de esta semana son:

Fernando Lozada

La salida de Pimpinela Escarlata de La Granja VIP durante la sexta gala del domingo 18 de octubre de 2026, desató una de las semanas más intensas y polémicas del reality.

La gala también incluyó la expulsión inmediata y reglamentaria de Mónica Escobedo por una agresión física en contra de Niurka Marcos, reduciendo drásticamente el número de habitantes en la granja.

Como es dinámica del programa, antes de irse el luchador exótico dejó su tradicional legado, una nominación directa o instrucción que afecta las estrategias de la semana, cuyo contenido se reveló en la emisión del lunes y mandó a Fernando Lozada a la placa.

Por otro lado, Julio Camejo se convirtió en el capataz de la semana el pasado lunes, onteniendo este puesto por segunda ocasión dentro del programa.

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